Von: ka

Bozen/Meran – Zum Tag des allgemeinen Informationszugangs am 28. September stellen Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller und der Infopoint des Jugenddienstes Meran altbewährte und neue Broschüren vor, um jungen Menschen Zugang zu Information zu verschaffen: die Reihe „Right in your Pocket – deine Rechte griffbereit“.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 2019 den 28. September zum Internationalen Tag des allgemeinen Informationszugangs erklärt. Mit diesem Gedenktag soll die Informationsfreiheit gefördert werden. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KIJA) hat in den vergangenen Jahren vermehrt Broschüren und anderes Informationsmaterial erstellt, um auch den Jüngsten in der Gesellschaft den Zugang zu Informationen zu garantieren. Gemeinsam mit dem Infopoint des Jugenddienstes Meran wurde nun die Reihe „Right in your Pocket – deine Rechte griffbereit“ um zwei weitere Exemplare erweitert.

Bei der Reihe handelt es sich um Broschüren im Taschenformat, in denen Jugendliche in altersgerechter Sprache über ihre Rechte informiert werden. Bisher wurden die Broschüren zu den Themen zivil- und strafrechtliche Haftung, zum Umgang mit Alkohol, Drogen, Tabakwaren und E-Zigaretten sowie zum Umgang mit den Ordnungskräften veröffentlicht. Diese sind online und in der Druckversion erhältlich. Die neuen Broschüren vertiefen nun die Themen „Sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige“ sowie „Waffen – wie ist die Rechtslage?“ und sind im Moment online und schon bald auch in Druckversion erhältlich. Weitere Broschüren sind in Planung.

„Es kann vorkommen, dass sich Jugendliche in heikle Situation begeben und nicht immer ausreichend über die Rechtslage informiert sind oder sich den Folgen ihres Handels nicht vollständig bewusst sind. Es gibt aber auch Situationen, in denen den Jugendlichen Rechte zustehen und sie daher von den Erwachsenen angemessene Verhaltensweisen einfordern können und sollen“, erläutert Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller. „Es wurden deshalb Broschüren zu Themen erstellt, die Jugendliche direkt betreffen können und speziell in brenzligen Situationen hilfreich sind.“.

Dabei werden die Themen in einer altersangemessenen, verständlichen Weise und zugleich umfassend erklärt, da die Rechtssprache häufig kompliziert und schwer verständlich scheint.

Marco Valente, Mitarbeiter des Jugenddienstes Meran, ergänzt „Wir sind davon überzeugt, dass es nicht immer ausreicht, die eigenen Rechte – und auch Pflichten – zu kennen: Man muss sie verstehen! Sie verstehen, um sie zu verteidigen und bewusster zu handeln.“

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft bringt bei dieser Zusammenarbeit ihre Expertise zum Minderjährigenrecht ein, der Jugenddienst hingegen hat im Rahmen seiner Arbeit die Möglichkeit das Informationsmaterial direkt an die Jugendlichen zu bringen.

Hauptziel bei dieser Initiative ist die Prävention: Junge Menschen sind besser über ihr Handeln und die möglichen Konsequenzen informiert und können Konflikte mit dem Gesetz vermeiden.

Die „Right in your pocket“-Broschüren sind besonders praktisch, da sie klein und handlich in jeder Tasche Platz finden und somit von den Jugendlichen immer bei sich getragen werden können. Alle Broschüren können online auf der Seite der Kinder- und Jugendanwaltschaft (https://www.kinder-jugendanwaltschaft-bz.org/de/broschueren.asp) und des Infopoint des Jugenddienstes Meran (https://www.jugenddienstmeran.it/info-projekte/sackl-advokat/) heruntergeladen werden.