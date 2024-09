Wohnhaus Trayah mit Kreativität und vollem Einsatz dabei

Von: mk

Bruneck – Unter dem Motto “Phunk Town” wurde am 6. und 7. September vom Verein ARCI Diverkstatt APS in der Ex Kaserne E.Federico in Bruneck ein Open Air Festival auf die Beine gestellt. Die Ex Kaserne wurde damit vor ihrem geplanten Abriss nochmal zum Leben erweckt und mit Festivalatmosphäre gefüllt.

Das Wohnhaus Trayah der Bezirksgemeinschaft Pustertal durfte sich am Festival mit einem Projekt kreativ beteiligen. Im Vorfeld haben Betreute mit ihren Betreuerteams einige Wände des Festival Areals bemalt. In den Sommerferien, als die Werkstatt des Sozialzentrums Trayah geschlossen war, gingen die Betreuten der verschiedensten Gruppen aus dem Wohnhaus in Begleitung der Betreuer zum “fröhlichen Malen unter freiem Himmel”. Allen Beteiligten hat es einen Riesenspaß gemacht.

Mit Wehmut, aber reich an tollen Erfahrungen, bedankten sich die Beteiligten am letzten Tag bei den Verantwortlichen für die tolle Möglichkeit, als Wohnhaus Trayah ein Teil dieses besonderen Projektes gewesen sein zu dürfen.