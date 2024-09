World CleanUp Day 2024 in der Lazag

Von: ka

Meran – Am 21. September verbrachten rund 30 Freiwillige einen etwas anderen Samstagvormittag. Ausgerüstet mit Greifzangen, Handschuhen und Säcken haben sie sich an der Promenade getroffen, um von dort aus zur Lazag zu gehen. Gemeinsam haben sie einige Säcke mit – leider in der Natur verstreutem – Müll gefüllt.

Der CleanUp Day ist eine internationale, soziale Initiative, die jährlich im September stattfindet und an der sich tausende Freiwillige in der ganzen Welt beteiligen. Mit der heutigen Veranstaltung hat auch Meran seinen Beitrag dazu geleistet. Ziel ist es, das Problem des weggeworfenen Mülls zu bekämpfen und das Bewusstsein für den Umweltschutz zu stärken.

„Dieses Jahr haben wir die Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Meran und der Kurverwaltung vorgeschlagen, welche sofort begeistert reagiert haben“, freut sich Ingrid Karlegger vom AmUm MeranO EO und fügt hinzu: „Zu sehen, wie junge Menschen in ihrer Freizeit das sammeln, was Erwachsene in der Natur zurücklassen, gibt uns ein großes Gefühl der Hoffnung“.

Die Synergie mit der Kurverwaltung ermöglichte es dem Meraner Umweltverein auch, ein breiteres Publikum zu erreichen, darunter auch Touristen. Für die Teilnehmer*innen gab es ein kleines Geschenk. „Gemeinsam haben wir auch beschlossen, ein Paar Arbeitshandschuhe zu verschenken, die für zukünftiges Müllsammeln nützlich sein werden: Mit Handschuhen und einem Sackerl im Rucksack, ist es für jeden möglich, dazu beizutragen, unsere Umwelt sauber zu halten. Das sind gute Gewohnheiten, die wir alle haben sollten“, sagt Alessandra Sambin von AmUm hoffnungsvoll.

„Es war eine wertvolle Erfahrung“, resümiert der AmUm-Vorstand zufrieden, „wir haben bereits zum dritten Mal am World CleanUp Day teilgenommen. Für das nächste Jahr hoffen wir auf eine noch größere Beteiligung“.