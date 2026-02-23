Würdiges Gedenken, dankbarer Abschied und ein neuer Abschnitt

Von: mk

Vahrn – Am Sonntag, den 22. Februar 2026, gedachte die Schützenkompanie Vahrn in einem würdigen Rahmen des Tiroler Freiheitshelden Andreas Hofer und hielt im Anschluss ihre diesjährige Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ab. Zahlreiche Schützen, Marketenderinnen, Ehrengäste sowie viele Vahrnerinnen und Vahrner nahmen an den Feierlichkeiten teil und verliehen dem Tag eine zugleich feierliche und kameradschaftliche Atmosphäre.

Feierliches Gedenken im Zeichen von Glaube und Heimat

Der Tag begann mit der Aufstellung am Voitsbergplatz und dem gemeinsamen Abmarsch zur Pfarrkirche, wo Prälat Eduard Fischnaller die Heilige Messe zelebrierte. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor sowie einer Bläsergruppe der Musikkapelle Vahrn feierlich umrahmt. Besonders erfreulich war die Teilnahme einer Abordnung der Schützenkompanie Mils, der Partnergemeinde von Vahrn, wodurch die enge Verbundenheit zwischen den beiden Kompanien erneut sichtbar wurde.

Im Anschluss versammelten sich die Teilnehmer beim Kriegerdenkmal im Friedhof zur Gedenkfeier mit Ehrensalve, Kranzniederlegung und der Tiroler Landeshymne.

„Andreas Hofer hatte das Herz am rechten Fleck“

Die Gedenkansprache hielt in diesem Jahr Prälat Eduard Fischnaller vom Stift Neustift. In eindringlichen Worten erinnerte er daran, dass Andreas Hofer und die Freiheitskämpfer „zu jenen Gerechten gehören, deren Andenken nicht stirbt“. Über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg sei die Verbundenheit mit dieser historischen Gestalt ungebrochen geblieben – ein Zeichen dafür, wie tief Freiheit, Glaube und Heimat im Tiroler Selbstverständnis verwurzelt seien.

Nachdenklich zeigte sich der Prälat über den heutigen Bezug vieler junger Menschen zur eigenen Geschichte: „Dubai, Oman oder die Kanaren kennen viele – aber den Bergisel oder den Sandwirt haben manche noch nie gesehen.“ Damit verband er den Aufruf, Heimatgeschichte wieder bewusster zu vermitteln und zu leben.

Besonders bewegend war seine Bezugnahme auf den am Vortag verstorbenen Freiheitskämpfer Siegfried Steger, den letzten der sogenannten „Puschtra Buibm“. Mit ihm schließe sich ein Kapitel Südtiroler Zeitgeschichte. Diese Männer hätten sich – so Fischnaller – entschlossen, „das Unrecht, das unserem Land widerfahren ist, nicht schweigend hinzunehmen“. Trotz Verfolgung, Verurteilung und gesellschaftlicher Ausgrenzung seien sie ihrer Überzeugung treu geblieben und damit für viele Menschen zu Symbolfiguren des Widerstandes und der Gewissensfreiheit geworden.

Im Zentrum seiner Ansprache stand schließlich der Gedanke des „hörenden Herzens“. In Anlehnung an die biblische Bitte König Salomons sagte Fischnaller: „Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht.“ Nicht Erfolg oder materieller Gewinn dürften Maßstab menschlichen Handelns sein, sondern Gerechtigkeit und Verantwortung füreinander. Wörtlich mahnte er: „Nimm das Recht weg – was bleibt dann anderes als eine große Räuberbande.“ Jede Gesellschaft sei verpflichtet, dem Recht zu dienen und dem Unrecht entgegenzutreten.

Andreas Hofer sei kein romantisches Symbol gewesen, sondern ein Mensch mit klarem Gewissen und tiefem Gottvertrauen: „Er hatte das Herz am rechten Fleck“, betonte der Prälat, weil sein Handeln aus Glauben und Verantwortung für die Menschen erwachsen sei. Mit der Bitte um ein „hörendes Herz“ für Dorf, Land und kommende Generationen schloss Prälat Fischnaller seine viel beachtete Gedenkrede.

Jahreshauptversammlung im Zeichen des Wechsels

Im Anschluss fand im Schützenheim die Jahreshauptversammlung der Schützenkompanie Vahrn statt. Hauptmann Werner Burger konnte dazu neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern mehrere Ehrengäste begrüßen, darunter Prälat Eduard Fischnaller, Gemeindereferentin Anni Öttl als Vertreterin des verhinderten Bürgermeisters Andreas Schatzer, Bezirksmajor Florian Lechner sowie eine Abordnung der Schützenkompanie Mils mit Ehrenhauptmann Hermann Pittl.

Ein besonderer Willkommensgruß galt den beiden neuen Mitgliedern Andreas Hofer und Markus Volgger, die an diesem Tag erstmals in den Reihen der Kompanie mitmarschierten. Hauptmann Burger wünschte ihnen viel Freude, Kameradschaft und eine gute Zeit innerhalb der Schützenfamilie.

In seinem ausführlichen Bericht blickte Burger auf ein intensives und arbeitsreiches Schützenjahr zurück. Die Kompanie war sowohl im Dorf als auch auf Landesebene bei zahlreichen Veranstaltungen vertreten und leistete damit erneut einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit für persönliche Worte: Nach elf Jahren als Hauptmann stellte er sich nicht mehr der Wiederwahl. Seit September 2015 hatte er die Kompanie geführt und dankte allen Mitgliedern für Vertrauen und Zusammenarbeit. Es sei ihm eine große Ehre gewesen, der Schützenkompanie vorangehen zu dürfen.

Neue Führung gewählt

Im Zuge der Neuwahlen wurde Walter Kofler zum neuen Hauptmann der Schützenkompanie Vahrn gewählt. Unterstützt wird er künftig von Oberleutnant Fabian Schenk, Fahnenleutnant Peter Untergasser, Fähnrich Ernst Müller sowie Oberjäger Michael Burger. Mit der neu gewählten Kommandantschaft beginnt für die Kompanie ein neuer Abschnitt, der auf Erfahrung ebenso wie auf frische Verantwortung baut.

In ihren Grußworten würdigten die Ehrengäste die Arbeit der Kompanie. Gemeindereferentin Anni Öttl zeigte sich beeindruckt von der Vielzahl an Tätigkeiten der Schützen und betonte, wie viel Engagement oft unbemerkt im Hintergrund geleistet werde.

Prälat Fischnaller dankte für die Einladung und rief zu weiterem Zusammenhalt auf, denn nur gemeinsam könnten Herausforderungen gemeistert und Werte weitergetragen werden.

Bezirksmajor Florian Lechner sprach der Kompanie seinen Dank aus und hob besonders die jahrzehntelange Arbeit von Werner Burger hervor, der insgesamt 30 Jahre in der Kommandantschaft tätig war, davon elf Jahre als Hauptmann. Zugleich gab er einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen des Schützenbezirkes Brixen und des Südtiroler Schützenbundes.

Auch die Abordnung der Schützenkompanie Mils unterstrich die gewachsene Freundschaft zwischen den beiden Kompanien und dankte Werner Burger für die stets angenehme und kameradschaftliche Zusammenarbeit.

Ehrungen für langjährige Treue

Ein bewegender Moment der Versammlung waren die Ehrungen verdienter Mitglieder. Für seine 15-jährige Mitgliedschaft wurde Mathias Speranza mit der Peter-Sigmayr-Medaille ausgezeichnet. Christian Maihofer erhielt für 25 Jahre Treue die Peter-Mayr-Langjährigkeitsmedaille. Eine besondere Würdigung erfuhr schließlich Pius Leitner, ehemaliger Landeskommandant und Ehrenleutnant der Schützenkompanie Vahrn, der für seine 50-jährige Treue zum Südtiroler Schützenbund geehrt wurde.

Nach dem offiziellen Teil waren alle Teilnehmer zum gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Ortner in Spiluck eingeladen, wo der Tag in geselliger Runde ausklang.

Die Andreas-Hofer-Feier 2026 hat einmal mehr gezeigt, dass Tradition in Vahrn nicht bloße Erinnerung ist, sondern gelebte Gemeinschaft. Das würdige Gedenken an Geschichte und Freiheitskämpfer verband sich mit Dankbarkeit gegenüber einem scheidenden Hauptmann und dem Aufbruch einer neuen Führung.