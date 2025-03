“Würdigung eines Menschen, nicht nur eines Champions”

Von: ka

Trafoi – Im Hotel Bellavista und im Besucherzentrum Naturatrafoi fand die feierliche Verleihung des Rotary-Preises Trentino-Südtirol 2025 an Gustav Thöni statt. Nicht allein die sportliche Ausnahmeleistung des vierfachen Gesamtweltcupsiegers, Olympiasiegers und Weltmeisters stand im Mittelpunkt, sondern der Mensch Gustav Thöni – seine Bescheidenheit, seine Verbundenheit mit der Heimat, seine Vorbildwirkung über Generationen und Sprachgruppen hinweg.

Die Veranstaltung wurde von Moderator Thomas Vonmetz geleitet und war ein großer Erfolg – getragen von der Begeisterung der zahlreichen anwesenden Rotarierinnen und Rotarier sowie vieler Gäste aus Nah und Fern. Die Präsidenten und Vertreter aller zwölf Rotary Clubs der Region – Rotary Club Bozen, Meran, Brixen in Südtirol sowie Val di Fiemme / Fassa, Rovereto, Rovereto Vallagarina, Trento, Trentino Nord, Valsugana, Madonna di Campiglio, Riva del Garda und der e-Club 2060 – unterstrichen mit ihrer Präsenz die Geschlossenheit und den rotarischen Geist der Initiative.

In Interviewform kamen die tragenden Persönlichkeiten des Projekts zu Wort:

Tiziano Rosani, Koordinator des Rotary-Preises: “Seit 1996 wird der Rotary Preis verliehen und es werden alle zwei Jahre Persönlichkeiten geehrt, die die Werte der Rotarys vertreten.”

Andrea Gentilini, Assistent des Distrikt-Governors, hob hervor, wie wichtig es sei, Werte sichtbar zu machen. “Der Rotary Preis 2025 Trentino-Südtirol hat eine große Bedeutung für die Rotarys weltweit – mit 1,2 Millionen Mitgliedern in 45.000 Rotary Clubs.”

Paolo Prinoth, Präsident des Rotary Clubs Brixen, erinnerte sich an das legendäre Rennen am 23. März vor 50 Jahren in St. Ulrich. “Ich war selbst unter den über 30.000 Zuschauern und habe Gustav Thöni angefeuert.”

Matthias Liebl, Präsident des Rotary Clubs Bozen, erzählte: “Es gab in der Geschichte der Südtiroler Rotary Clubs noch nie eine so große Einstimmigkeit wie beim Vorschlag, Gustav Thöni auszuzeichnen.”

Hans Werner Wickertsheim, Präsident des Rotary Clubs Meran, unterstrich die Aufgaben und Werte der Rotary Clubs: “Wir sind der Spiegel der Gesellschaft und helfen mit Eigenleistung oder Spenden jenen, denen es nicht so gut geht.”

Tanja Rizzi, Präsidentin des Rotary Clubs Val di Fiemme/Fassa, betonte die gute Zusammenarbeit zwischen den Clubs beider Provinzen und grüßte die Gäste in ladinischer Sprache: “Die Rotary Clubs Trentino-Südtirol sind dreisprachig und spiegeln damit unsere Gesellschaft wider.”

Ein besonderer Dank galt der Familie Thöni für die enge Zusammenarbeit bei der inhaltlichen Gestaltung. Das vorgestellte Buch „Lebenskurven einer Skilegende“ sowie ein Kurzfilm boten emotionale Einblicke in das Leben des Preisträgers.

Ein bewegender Talk mit Gustav Thöni und Buchautor Christian Rainer war ein weiteres Highlight der Veranstaltung. Thöni erzählte von seinen Erfahrungen und wie er die Zeit als Spitzensportler erlebte. “Mir war damals nicht bewusst, welche Schlüsselfigur ich in den schwierigen 70ern war. Ich war fleißig und wollte ein Vorbild sein.”

Buchautor Rainer betonte: “Bei der Arbeit am Buch hat mich vor allem der Mensch hinter dem Sportler fasziniert – so bescheiden und gleichzeitig so mutig.”

Auch in diesem Jahr erschien wieder ein Büchlein zum Preisträger, das gemeinsam mit der Fachgymnasium „Gymme“ Meran gestaltet wurde. Es wurde allen Rotariern und Gästen der Veranstaltung überreicht und dokumentiert den Geist und die Hintergründe der Auszeichnung auf besonders persönliche Weise.

Im Zentrum des Festakts stand auch das soziale Anliegen: Die Rotary Clubs sammeln mit der Preisverleihung Spenden für die SOS-Kinderdörfer Brixen und Summer Camp in Caldonazzo. Die Mittel fließen in konkrete Projekte, die kontinuierlich begleitet und dokumentiert werden.

Der Rotary-Preis wurde in Form einer einzigartigen Skulptur des renommierten Grödner Künstlers Adolf Vallazza überreicht – als Ausdruck tiefer Dankbarkeit und Anerkennung. Die feierliche Übergabe durch alle Clubpräsidenten gemeinsam war der emotionale Höhepunkt eines rundum gelungenen Festakts.