Bozen – Young Rheumatics starten durch und bietet ein spezielles Angebot für Jugendliche mit Rheuma an.

„Endlich gibt es eine eigene Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene mit Rheuma“, freuen sich die Macherinnen des neuen Info-Flyers der Young Rheumatics Christina Fischnaller und Manuela Unterholzner. „Wir möchten Aktivitäten speziell für Jugendliche und junge Erwachsene mit Rheuma organisieren. Konkret sprechen wir alle Betroffenen zwischen 16 und 35 Jahren an. Die Vernetzung untereinander und die gegenseitige Unterstützung sind unsere Hauptanliegen“, erklärt die Sprecherin der Young Rheumatics Christina Fischnaller.

Gemeinsam mit Manuela Unterholzner hat sie einen Info-Flyer und ein eigenes Logo kreiert. Der Flyer wird an den Rheumaambulanzen und in den Arztpraxen verteilt werden. „Du bist jung und hast Rheuma? Dann melde dich bei uns! Gemeinsam geht vieles leichter“, so abschließend Christina Fischnaller und Manuela Unterholzner.