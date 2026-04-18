Zehn Jahre jugendlicher Filmkritik gewürdigt

Von: luk

Bozen – Seit zehn Jahren ist sie fixer Bestandteil beim Bolzano Film Festival Bozen (BFFB): die EuregioYoungJury. Jährlich schlüpfen neun Oberschülerinnen und Oberschüler aus den Ländern der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino in die Rolle als Filmkritiker und prämieren den besten von fünf Festivalfilmen, die für Jugendliche von besonderem Interesse sind (LPA hat berichtet).

Zum Jubiläum hat die Euregio am 17. April im Waaghaus von Bozen gemeinsam mit den Festivalveranstaltern den Kulturabend „10 Jahre EuregioYoungJury“ veranstaltet. Dabei wurden die Glückwünsche der Landeshauptleute, Euregio-Präsident Anton Mattle aus Tirol, Arno Kompatscher aus Südtirol und Maurizio Fugatti aus dem Trentino überbracht: Seit zehn Jahren bringe das Projekt junge Menschen aus allen Euregio-Ländern dazu, sich über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg mit europäischer Filmkultur auseinanderzusetzen und eine gemeinsame Entscheidung zu treffen.

In zwei Kamingesprächen und mit einem Kurzfilm blickten die ehemaligen Jurymitglieder Janick Entremont aus Tirol von der allerersten Jury von 2016, Ida Waldner (Südtirol) und Stefania Pedrotti (Trentino) sowie die Gründungsinitiatorinnen Helene Christanell (ehemalige Festivaldirektorin des Filmfestivals), Werther Ceccon und Arnold Schnötzinger, Ö1 Filmkritiker und Referent seit zehn Jahren, auf die Anfänge zurück und berichteten über Ziele, spezielle Augenblicke und Erfolge dieser Jugend-Filmjury.

Anfänge

Die EuregioYoungJury wurde 2016 von Helene Christanell gemeinsam mit der Euregio gegründet. Seitdem ergänzt sie das BFFB-Spektrum und wirft neben den anderen Wettbewerben ihren jugendlich-kritischen Blick auf die Filme. Zugleich können die 16- bis 18-Jährigen die anregende und lebendige Atmosphäre eines internationalen Filmfestivals kennenlernen. Einige von ihnen haben nach dieser Erfahrung ein Studium in der Filmbranche begonnen oder arbeiten sogar in diesem Bereich.

Aufgaben

Während ihrer Juryarbeit analysieren sie – begleitet durch die Filmfachleute Arnold Schnötzinger und Rita Maria Lupi – eine Auswahl an Spiel- und Dokumentarfilmen, die vom künstlerischen Leiter des Festivals Vincenzo Bugno und der Projektleiterin Irene Egger aus den verschiedenen BFFB-Sektionen ausgewählt werden. Auf professionellem Niveau setzen sie sich mit filmtechnischen Fragen auseinander: Wie fesselnd ist eine Geschichte? Funktionieren Regie, Kameraführung und Schnitt? Wirkt die visuelle Erfahrung des Films? Wie unterstützt die Musik die Erzählung? Überzeugen die schauspielerischen Leistungen? Und spiegelt der Film unsere Lebenswelt wider?

Letztlich übernehmen sie die verantwortungsvolle Aufgabe, einen Preis zu verleihen, der die Filmkultur würdigt. Beim Abschlussabend am 18. April vergibt die EuregioYoungJury einen mit 1.000 Euro dotierten Preis.