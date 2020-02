Brixen – Poetry Slam, Livemusik, Ausstellungen – Brixen lädt ein zu einem Tag voller Kunst. Am 15. Februar ist es soweit: Im kürzlich eröffneten Astra findet nach der erfolgreichen Erstausgabe im kleineren Rahmen nun endlich das zweite Mal das “Poetry Jam” statt. Südtiroler Künstlerinnen und Künstler tragen Poetry Slams vor, spielen vor Publikum ihre Lieder und stellen Kunst aus.

Die Idee dahinter ist es, die lokale Kunstszene und einen Austausch zwischen den Künstlern zu fördern. Außerdem wird dem Publikum gezeigt, was für tolle und talentierte Leute bei uns leben und sich aktiv mit Kunst beschäftigen. Schlussendlich wollen die Veranstalter auch bis dato unbekannte Kunstschaffende “aus ihren Zimmern in die Öffentlichkeit bringen”. „Hier ein Aufruf an alle Künstlerinnen und Künstler: Traut euch raus und zeigt der Welt, was ihr könnt! Ihr malt, schreibt, singt, macht sonst was mit Kunst und möchtet es endlich vor Leuten präsentieren? Dann lasst auf jeden Fall was hören. Bei Interesse sucht einfach nach Poetry Jam Brixen auf Instagram oder Facebook und hinterlässt dort eine Nachricht“, erklären die Organisatoren.

Ab 15.00 Uhr öffnet das Astra seine Pforten, es folgen Livemusik unter anderem von Jasmin Franceschini, Simona Grünberger, Alessio Parilla und Linda Losavio. Zwischen den Musikstücken tragen Anna Künig, Magdalena Ferdigg, Hannes Huber und weitere bekannte Slammer ihre Texte vor.

Während im Saal dichterischer Wettstreit mit wilden, einfühlsamen, inspirierenden Gitarrenklängen konkurriert, werden im Foyer Getränke und Essen ausgegeben, es wird gemütlich gequatscht und die Kunstausstellung, u.a. mit Bildern von Maler Raffael Mur kann besichtigt werden.

Etwa um 22.00 Uhr werden Gitarren und Gedichtblöcke dann gegen Mikrofon und Bässe eingetauscht. Die DJs Nuel Dakay und Elias Jocher bringen Technosets auf die Bühne, zu denen bis 2.00 Uhr abends durchgetanzt werden kann. Wer lieber interessante Gespräche führt, die es nach all den inspirierenden Poetry Slams und Songs definitiv geben wird, kann es sich im ruhigeren Foyer gemütlich machen.

Die Veranstalter freuen sich auf einen Tag voller Poesie, inspirierenden Klängen und bunter Menschen aller Altersgruppen.