â€žZieh mit den GÃ¶ttern (Version 2020)â€œ

Bozen/Brixen – Die Südtiroler Erfolgsrocker von FREI.WILD präsentierten am heutigen Freitag, 17. Juli 2020, ein neues Video zu dem Song „Zieh mit den Göttern“. Der Song erschien bereits 2012 auf dem mit Gold und Platin ausgezeichneten Album „Feinde deiner Feinde“. Warum dieser Titel nun in einer neuen Version veröffentlicht wurde, erklärt die Band auf ihren Social Media-Kanälen:

„Zieh mit den Göttern“, ein absoluter Ohrwurm, der bei jedem Konzert gefeiert, lauthals mitgegrölt und wo auch hin und wieder eine Träne vergossen wird, dieser Song hat ein Video verdient und deshalb haben wir in den letzten Wochen das Ding in den Kasten gebracht und gleichzeitig auch den Song etwas modernisiert und in ein neues Gewand gebettet.

Das Video entstand in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Modelabel „Luis Trenker“, das die Band mit „anständigen Klamotten ausstattete“, so FREI.WILD. Gerade in diesen Zeiten wolle FREI.WILD zusammen mit Luis Trenker ein Zeichen für Zusammenhalt und Geschlossenheit setzen.