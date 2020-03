zommholtn: „Heiliger Josef bitt für dein Land Tirol!“

Bozen – Der Südtiroler Schützenbund ruft die Bevölkerung dazu auf, am Josefitag ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen und das Land mit Tiroler Fahnen zu beflaggen.

Der heilige Josef ist Schutzpatron der Arbeit und des Handwerks, er wird seit Papst Pius IX. als Patron der gesamten katholischen Kirche verehrt. Zudem wird er durch ein kaiserliches Dekret Maria Theresias bereits seit 1772 als Landespatron Tirols bezeichnet.

In Italien ist der Josefi-Tag seit dem Jahr 1977 zwar kein nationaler Feiertag mehr, die Schützen wollen den Schutzpatron Tirols aber trotzdem ehren. Auch an Josefi werden in unserem Land um 12.00 Uhr für zehn Minuten die Kirchenglocken läuten, um an diesen Feiertag zu erinnern.

„In diesem Jahr können wir dies leider nicht mit gemeinsamen Feiern tun, jedoch können wir den Hl. Josef besonders in dieser so schweren Zeit um seine Fürsprache für unser Land bitten und um seinen Schutz“, erklärt der Schützenbund in einer Aussendung.

Ein äußeres Zeichen dafür und für das Zusammenhalten könne es auch sein, wenn man die Landesfahnen hisse.

#zommholtn

Der Schützenbund ruft alle Landsleute auf, ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass wir zu unserem Landespatron stehen: „Am 19. März sind alle aufgerufen die Tiroler Fahne zu hissen und als weiteres Zeichen des Zusammenhalts und der Verbundenheit mit Volk und Heimat in dieser schwierigen Zeit werden wir unsere Landesfahne bis zum 5. April auch hängen lassen.“

Fotos der Tiroler Fahnen mögen in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.

Hashtags: #zommholtn #tirol #josefi