Zweiter Samstag mit dem Haydn Orchester zu Gast “im Hof”

Bozen – Am morgigen Samstag stehen die beiden nächsten Termine der im Rahmen von Bolzano Festival Bozen angesetzten Konzerte mit Ensembles des Haydn Orchesters in Höfen und auf Plätzen überall in Bozen auf dem Programm.

Um die Reihe Haydn im Hof zu erleben, müssen einfach nur Fenster und Balkontüren geöffnet und öffentliche Plätze aufgesucht werden. Mit nicht weniger als 18 Terminen verlässt das Orchester seine traditionellen Pfade und entsendet Bläser- und Streicherensembles in alle Stadtteile.

Der Eintritt ist frei, für die Kondominiumsinnenhöfe sind – außer natürlich für die Anwohner – Vormerkungen bei der Theaterkasse erforderlich (info@ticket.bz.it oder 0471 053800).

Um 11.00 Uhr sind musikalische Interventionen am Pollicino Park in der Europaallee 64 und bei Donne Nissà in der Cagliaristraße 22 zu erleben, um 19.00 Uhr wird im Innenhof des Restaurant Jona in der Crispistraße 38 und am Kondominium Kristall in der Reschenstraße 14 musiziert.