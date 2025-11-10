Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > 15-Jähriger steckt hinter viral gegangenem “Louvre-Detektiv”
Der Tatort im Pariser Louvre

15-Jähriger steckt hinter viral gegangenem “Louvre-Detektiv”

Montag, 10. November 2025 | 09:41 Uhr
Der Tatort im Pariser Louvre
APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nachdem das Foto eines auffällig gekleideten jungen Mannes im 40er-Jahre-Look vor dem Pariser Louvre nach dem Museumseinbruch viral ging, ist das Rätsel um seine Identität gelöst. Es handelt sich einem Bericht des “Spiegels” zufolge um einen 15-jährigen Schüler aus Frankreich, der mit seiner Familie in der Nähe von Versailles wohnt. Pedro Elias Garzon Delvaux wollte an dem Vormittag nach dem Einbruch mit seiner Mutter das Museum besuchen, wie es in dem Bericht heißt.

Der Teenager hatte demnach nicht bemerkt, dass er fotografiert wurde, als er im Tumult nach dem Juwelendiebstahl neben den Polizisten vor dem Museum stand. Mit seinem eleganten Hut, Dreiteiler und Mantel wirkte er auf dem Schnappschuss für viele Internet-Nutzer wie ein Detektiv. Neben Komplimenten für seinen Stil gab es danach in sozialen Medien viele Spekulationen über seine Identität. “Der französische Detektiv, der beim jüngsten Juwelendiebstahl im Louvre in Paris vor Ort war, ist der detektivischste Detektiv, den ich je gesehen habe”, schrieb etwa ein Nutzer auf der Plattform X.

Garzon Delvaux habe es den Angaben im Interview zufolge gefallen, die wilden Theorien über sich selbst zu lesen. Seine Familie und er hätten viel gelacht. “Es ist cool, dass Leute mich für einen Detektiv halten”, sagte der 15-Jährige laut “Spiegel”. Das Outfit an dem Tag sei aber nichts Besonderes für Garzon Delvaux. Er ziehe sich gerne “klassisch” an, erzählte er. Der “Spiegel” fand ihn laut Bericht über sein Instagram-Profil, auf dem er sich ebenfalls in der 1940er-Ästhetik zeigt. Der 15-Jährige will dort demnach weiter Bilder veröffentlichen, hat aber noch keinen Plan, was genau er aus seinen “15 Minuten Ruhm” machen möchte.

(S E R V I C E – Instagram-Profil von Pedro Elias Garzon Delvaux: https://www.instagram.com/mr_pedroelias_/ )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
51
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
40
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
34
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
27
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Kommentare
23
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 