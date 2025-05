1,6 Millionen Fans für Lady-Gaga-Konzert in Rio erwartet

Die Sängerin wird direkt am Strand an der Copacabana auftreten

Von: APA/AFP

Lady Gaga gibt am Samstag ein riesiges Gratis-Konzert in Rio de Janeiro. Die US-Sängerin wird dabei wie vor einem Jahr Madonna an der berühmten Copacabana auftreten. Das Konzert soll auf einer Riesenbühne am Strand stattfinden, erwartet werden 1,6 Millionen Fans.

Madonna hatte im Mai vergangenen Jahres zum Abschluss ihrer Welttournee ein Gratis-Konzert an der Copacabana gegeben. Zum größtem Auftritt in der 40-jährigen Karriere der Pop-Diva kamen den örtlichen Behörden zufolge mehr als 1,6 Millionen Menschen. Das Event spülte demnach umgerechnet fast 60 Millionen Euro in die lokale Wirtschaft. Bei Lady Gaga erwartet die Stadtverwaltung ähnlich viele Zuschauer und Einnahmen von sogar mehr als 90 Millionen Euro.