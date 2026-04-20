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Schönbrunner Himmel wird am 27. April drohnengesäumt sein

3.000 Drohnen leuchten bei ESC-Show über Schloss Schönbrunn

Montag, 20. April 2026 | 11:26 Uhr
Schönbrunner Himmel wird am 27. April drohnengesäumt sein
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Imperiale Ehren für drei österreichische ESC-Regenten: Am 27. April werden 3.000 Drohnen die Konterfeis von Udo Jürgens, Conchita und JJ in den Nachthimmel über Schloss Schönbrunn malen – bei der laut Ö3 “größten Drohnenshow Österreichs”. Damit stellt sich Wien in theokratische Tradition, hat es laut dem verantwortlichen Unternehmen Cyberdrone, das damit Österreichpremiere feiert, doch erst einmal eine Drohnenshow mit 3.000 Drohnen in Europa gegeben: 2025 im Vatikan.

“Mit der ‘Eurovision Drohnenshow’ setzen wir ein spektakuläres Zeichen und machen den Song Contest am Himmel über Wien sichtbar”, freute sich am Montag ESC-Executive Producer Michael Krön in einer Aussendung über das Event: “Einen magischeren Auftakt als 3.000 leuchtende Drohnen über dem Schloss Schönbrunn kann ich mir kaum vorstellen.”

Beginn um 21.30 Uhr

Neben den drei rot-weiß-roten Song-Contest-Siegern werden auch weitere Lichtbilder in den Himmel gemalt – musikalisch begleitet durch Klänge von Dorothee Freiberger, die neben den ESC-Gewinnersongs auch die von ihr komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026 präsentiert.

Der Eintritt zum funkelnden Event ist gratis, wobei im Ehrenhof des Schlosses aufgrund der begrenzten Personenanzahl das Prinzip “first come, first serve” gilt. Einlass ist ab 20 Uhr, die eigentliche Drohnenshow startet gegen 21.30 Uhr. Bei Schlechtwetter oder zu starkem Wind muss die Show um einen Tag auf Dienstag verschoben werden.

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