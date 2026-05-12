79. Filmfestspiele Cannes sind eröffnet

Von: APA/AFP

Mit einem ersten Schaulaufen auf dem roten Teppich für die Eröffnungsgala hat am Dienstag das internationale Filmfestival von Cannes begonnen. Die chinesische Schauspielerin Gong Li und die US-Schauspielerin Jane Fonda erklärten das elftägige Festival für eröffnet. Die französisch-malische Schauspielerin Eye Haïdara moderierte die Eröffnungsfeier, bei der der für seine “Herr der Ringe”-Trilogie bekannte neuseeländische Regisseur Peter Jackson eine Ehrenpalme verliehen bekam.

Zu den Gästen der Gala zählte Heidi Klum, die ein blassgelbes Plissee-Kleid mit einer großen Blume am Ausschnitt trug. Jury-Mitglied Demi Moore zeigte sich in einem schalenartigen Bustier, das mit perlmuttfarbenen Pailletten besetzt war.

Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind drei deutschsprachige: Die Österreicherin Marie Kreutzer hat für ihren Film “Gentle Monster” auch französische Stars wie Léa Seydoux und Catherine Deneuve gewonnen.

Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach stellt ihren Film “Das geträumte Abenteuer” vor, der in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei spielt. Und der polnische Filmemacher Pawel Pawlikowski erzählt in seinem Schwarz-Weiß-Film “Vaterland” die Rückkehr des Schriftstellers Thomas Mann mit seiner Tochter Erika 1949 aus den USA nach Deutschland. Die Hauptrollen spielen Hanns Zischler, Sandra Hüller und August Diehl.