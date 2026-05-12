Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > 79. Filmfestspiele Cannes sind eröffnet
Gong Li und Jane Fonda erklärten das elftägige Festival für eröffnet

79. Filmfestspiele Cannes sind eröffnet

Dienstag, 12. Mai 2026 | 20:43 Uhr
Gong Li und Jane Fonda erklärten das elftägige Festival für eröffnet
APA/APA/AFP/VALERY HACHE
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Mit einem ersten Schaulaufen auf dem roten Teppich für die Eröffnungsgala hat am Dienstag das internationale Filmfestival von Cannes begonnen. Die chinesische Schauspielerin Gong Li und die US-Schauspielerin Jane Fonda erklärten das elftägige Festival für eröffnet. Die französisch-malische Schauspielerin Eye Haïdara moderierte die Eröffnungsfeier, bei der der für seine “Herr der Ringe”-Trilogie bekannte neuseeländische Regisseur Peter Jackson eine Ehrenpalme verliehen bekam.

Zu den Gästen der Gala zählte Heidi Klum, die ein blassgelbes Plissee-Kleid mit einer großen Blume am Ausschnitt trug. Jury-Mitglied Demi Moore zeigte sich in einem schalenartigen Bustier, das mit perlmuttfarbenen Pailletten besetzt war.

Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind drei deutschsprachige: Die Österreicherin Marie Kreutzer hat für ihren Film “Gentle Monster” auch französische Stars wie Léa Seydoux und Catherine Deneuve gewonnen.

Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach stellt ihren Film “Das geträumte Abenteuer” vor, der in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei spielt. Und der polnische Filmemacher Pawel Pawlikowski erzählt in seinem Schwarz-Weiß-Film “Vaterland” die Rückkehr des Schriftstellers Thomas Mann mit seiner Tochter Erika 1949 aus den USA nach Deutschland. Die Hauptrollen spielen Hanns Zischler, Sandra Hüller und August Diehl.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
127
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
91
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
65
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
28
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 