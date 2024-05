Abba-Mitglieder erhielten schwedische königliche Orden

Von: APA/AFP

Royale Ehre für Abba: Das schwedische Königshaus hat am Freitag den Mitgliedern der Kultband königliche Orden verliehen. Bei einer Zeremonie im Königspalast in Stockholm überreichte König Carl XVI. Gustaf den sogenannten Vasa-Orden jeweils an Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Björn Ulvaeus. Die Bandmitglieder, die nur noch selten gemeinsam auftreten, wurden damit für “herausragende Leistungen in der schwedischen und internationalen Musik” geehrt.

Es ist das erste Mal seit 50 Jahren, dass die königlichen Orden wieder an Staatsbürger des nordischen Landes verliehen wurden. 1975 hatte Schweden die Verleihung der Auszeichnung an nichtkönigliche Landsleute eingestellt, da dies als überholt angesehen wurde. Ausländer erhielten den Orden weiterhin. 2022 führte das schwedische Parlament die Praxis jedoch wieder ein.

Vor genau 50 Jahren gewannen Abba den Eurovision Song Contest mit dem Song “Waterloo”. Der Sieg bei dem europäischen Musikwettbewerb verhalf den Musikern zum internationalen Durchbruch. Es folgten Hits wie “Mamma Mia” (1975), “Dancing Queen” (1976) und “The Winner Takes It All” (1980). Mit eingängigen Melodien und einem einzigartigen Stil verkörperten Abba des Phänomen Disco rund um den Erdball. 1982 löste sich die Band auf.

Alle vier Sängerinnen und Sänger sind mittlerweile über 70 Jahre alt. In den vergangenen 50 Jahren haben sie mehr als 400 Millionen Alben verkauft. 2021 brachten die vier Schweden nach langer Pause wieder ein neues Album heraus.

Bei der Zeremonie am Freitag wurden insgesamt 13 schwedische Staatsbürger für ihre Verdienste geehrt, darunter zwei Nobelpreisträger: der Genetiker Svante Pääbo und die französisch-schwedische Physikerin Anne L’Huillier.