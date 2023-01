Abenteuerlicher Ausflug für Ferrari-Star Charles Leclerc in den Dolomiten

Gröden – Formel-1-Star Charles Leclerc verbringt gerade inmitten der Dolomiten im schönen Grödnertal seinen Winterurlaub.

Dem Ferrari-Piloten steht der Sinn aber scheinbar weniger nach Entspannung am Hotel-Pool oder im Wellness-Bereich.

Er möchte die beeindruckende und frisch verschneite Südtiroler Berglandschaft mit allen Sinnen genießen und dafür gehört für den Monegassen auch etwas Nervenkitzel und sportliche Anstrengung dazu.

Schon vor einigen Tagen postete er auf Instagram das Video einer Skitour.

Nun sieht man ihn erneut beim Skitourengehen – dieses Mal, als die Dunkelheit bereits hereingebrochen war.

Am Tag darauf ist der Motorsportler mit seinen Urlaubsbegleitern auf dem Skidoo unterwegs und plötzlich sieht man ihn in einer steilen und vereisten Felswand beim Eisklettern. So wie er am Ende in die Kamera schaut, scheint Charles Leclerc ziemlich angetan zu sein von dem nicht alltäglichen Ausflug.