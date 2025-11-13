Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Adele gibt Schauspieldebüt unter Tom Fords Regie
Donnerstag, 13. November 2025 | 07:29 Uhr
APA/APA/AFP/Getty/RONALD MARTINEZ
Von: APA/dpa

Mit der Oscar-Bühne ist Sängerin Adele (37) als Soundtrack-Lieferantin bereits vertraut, nun will sie auch als Schauspielerin in Aktion treten. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten wird die Britin in einem Film von US-Regisseur und Modedesigner Tom Ford ihr Schauspieldebüt geben. “Variety” und “Deadline” zufolge soll sie an der Seite von Stars wie Colin Firth, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson und Paul Bettany in dem Kostümfilm “Cry to Heaven” mitspielen.

Über Adeles Rolle wurde zunächst aber nicht mehr bekannt. Die Dreharbeiten sollen im Jänner beginnen. Vorlage für den Film ist der gleichnamige Roman der US-Bestsellerautorin Anne Rice (“Interview mit einem Vampir”) aus dem Jahr 1982. “Cry to Heaven” ist im Italien des 18. Jahrhunderts angesiedelt und dreht sich um zwei Sänger unterschiedlicher Herkunft, die beide zum Erhalt ihrer hohen Knabenstimmen kastriert wurden.

Ford (64), der als Modedesigner international Erfolge feierte, hatte 2009 mit dem Drama “A Single Man” sein Regiedebüt gegeben. Colin Firth spielt darin einen Mann, der um seinen Lebenspartner trauert. 2016 holte Ford Amy Adams und Jake Gyllenhaal für den düsteren Thriller “Nocturnal Animals” vor die Kamera.

Adele beendete im November vergangenen Jahres eine zweijährige Show-Reihe in Las Vegas. Zuvor hatte die vielfache Grammy-Preisträgerin bekanntgegeben, dass sie eine Auszeit nehmen wolle. 2013 hatte die britische Popsängerin mit dem Titelsong des James-Bond-Films “Skyfall” den Oscar für das beste Filmlied geholt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

