Ältestes Mitglied der K-Pop-Band BTS beendet Militärdienst

Von: APA/AFP

Das älteste Mitglied der erfolgreichen südkoreanischen K-Pop-Band BTS, Jin, hat am Mittwoch seinen Militärdienst beendet. Der 31-jährige Jin wurde von anderen Bandmitgliedern und einigen Fans vor der Kaserne von Yeoncheon 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Seoul in Empfang genommen. Die BTS-Kollegen J-hope, V, Jungkook und Jimin schlossen Jin in ihre Arme und überreichten ihm einen riesigen Blumenstrauß, während RM den Refrain ihres Hits “Dynamite” auf dem Saxophon spielte.

Fans hatten farbenfrohe Transparente vor der Kaserne befestigt, auf denen stand: “Seok-jin, Du hast in den vergangenen 548 Tagen gute Arbeit geleistet. Wir unterstützen Dich mit unserer unerschütterlichen Liebe.” Seok-jin lautet der vollständige Vorname des Stars. Die Anhänger der Boygroup waren aufgerufen worden, nicht zur Kaserne zu kommen – dieser Bitte widersetzte sich nur eine kleine Gruppe von Fans.

Der südkoreanische Bezirk Yeoncheon hatte ein eigenes Banner bedrucken lassen, auf dem Stand: “BTS Jin, die vergangenen eineinhalb Jahre waren eine Freude für uns. Yeoncheon wird Dich nicht vergessen.”

Jin ist das erste Mitglied der Band, das seinen Militärdienst beendet hat. Seit 2022 haben alle BTS-Musiker den Pflichtdienst angetreten, was für die Band eine Auszeit bedeutete. Jin kann nun wieder seine musikalischen Aktivitäten aufnehmen.

In Südkorea muss jeder gesunde Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr mindestens 18 Monate Wehrdienst leisten. Wer sich entzieht, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Eine Befreiung ist nur für Spitzensportler wie Olympia-Medaillengewinner sowie klassische Musiker vorgesehen. Popstars fallen nicht in diese Kategorie, obwohl in Südkorea jahrelang über eine Ausnahmeregelung für die BTS-Stars diskutiert wurde.