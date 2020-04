Aiut-Alpin-Pilot hat das Coronavirus besiegt

Meran – Vor einem Monat wurde Gabriel Kostner, Pilot und Mitbegründer des Aiut Alpin Dolomites, positiv auf das Coronavirus getestet. Am gestrigen 10. April konnte er nach erfolgreicher Behandlung das Krankenhaus Tappeiner in Meran wieder verlassen, berichtet Alto Adige online bezugnehmend auf Rai Alto Adige.

Zeitweise stand es schlecht um den Grödner und er musste sogar für zwölf Tage in Intensivbehandlung gehen. Zwar ist er durch seine Arbeit bestens mit Extremsituationen vertraut, jedoch hinterließ eine solche Erfahrung auch bei Gabriel Kostner einen bleibenden Eindruck.

“Als ich aus der Wiederbelebung herauskam, verstand ich nicht, ob das, was ich erlebt hatte, real war oder nicht”, meinte der Pilot in einem Interview mit der Rai Alto Adige. Er lobt das medizinische Personal, das ihn in dieser Zeit betreut hatte. “Ich hatte immer fantastische, professionelle und vor allem menschliche Personen in meiner Nähe.” Er bezeichnet das als eine grundlegende Hilfe in solchen Momenten.