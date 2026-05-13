Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Alexandra Maria Lara trauert um ihre Mutter
"Es gibt keine Worte für diesen unermesslichen Verlust"

Alexandra Maria Lara trauert um ihre Mutter

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 12:49 Uhr
\
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspielerin Alexandra Maria Lara (47) trauert um ihre Mutter. “Meine Mama. So schön und stark und außergewöhnlich, auch in dieser letzten so herausfordernden Zeit”, schrieb Lara auf Instagram, wo sie ein Bild postete. “Es gibt keine Worte für diesen unermesslichen Verlust. Mein Herz ist gebrochen und gleichzeitig ist es voller größter Liebe und Bewunderung und Dankbarkeit”, hieß es in ihrem Beitrag.

“Ich, wir lieben Dich über alles. Schon immer und für immer, hier und überall”, schrieb Lara, deren Management den Trauerfall bestätigte. Die Schauspielerin postete auch einen Satz auf Rumänisch: “Te ador iubita mea” (übersetzt: “Ich verehre dich, meine Liebe”). Mehrere Prominente, darunter viele Schauspielkollegen, drückten in den Kommentaren ihr Beileid aus.

Die Schauspielerin (“Der Untergang”, “Und der Zukunft zugewandt”) wurde in der rumänischen Hauptstadt Bukarest geboren und kam als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihre Eltern hätten ihre Heimat verlassen, weil sie sich für ihre Tochter ein Leben in Freiheit gewünscht hätten, sagte Lara din einem Interview 2019.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
88
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
45
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Lkw-Verkehr in Bozen: Einschränken oder nicht?
18
Lkw-Verkehr in Bozen: Einschränken oder nicht?
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
18
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
Nun elf Hantavirus-Fälle nach Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff
17
Nun elf Hantavirus-Fälle nach Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 