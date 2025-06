Alpen-Flair 2025: Bühne im Aufbau – der Countdown läuft

Von: mk

Natz – Nur noch drei Tage, dann geht das Highlight des Sommers über die Bühne. Mehr als 10.000 Fans pro Tag haben ihr Ticket schon gesichert.

Wer geglaubt hat, das Interesse für das größte Volksfest Südtirols wird irgendwann nachlassen, der sieht sich getäuscht. Der Run auf die Tickets hat in den letzten Wochen richtig Fahrt aufgenommen. „Ja, wir haben schon mehr als 10.000 Tickets pro Tag verkauft“, so OK-Chef Klement Robert. „Es sind jetzt vor allem auch Südtiroler, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollen. Sie sind beim Ticketkauf immer ein wenig Spätzünder, aber das war immer schon so. Es könnte sein, dass wir insbesondere am Samstag ausverkauft sind, wenn auch noch einige Tagestickets dazu kommen“.

Die Aufbauarbeiten gehen in die Endphase. Seit Sonntag wird die riesige Bühne aufgestellt. Hier braucht es Schwindelfreiheit und Klettergurt.

Aus der Ferne werden diese Arbeiten von einigen Schaulustigen mit Spannung beobachtet, denn zahlreiche Fans sind schon am Wochenende angereist. Die Betriebe in Natz und Umgebung haben schon mächtig zu tun. „Es geat iaz schun rund“, so Willi Hilpold von der Pizzeria Goldener Apfel in Natz.

Eine Woche müssen die Dorfbewohner jetzt Verständnis aufbringen, aber sie sind selber mitten im Geschehen dabei, ob als freiwillige Helfer, in den Betrieben oder nach getaner Arbeit selbst mitten im Getümmel. Unterhaltsam ist auch immer wieder ein Spaziergang durch die Camping-Anlagen und ein Plausch mit den vielen freundlichen und gut gelaunten jungen oder auch nicht mehr jungen Festivalbesuchern.

Bei der Anreise müssen die Besucher darauf achten, dass die Riggertalbrücke nur für Autos mit maximal 2,4 m Höhe passierbar ist und ein kleiner Umweg in Kauf genommen werden muss. Das wurde natürlich rechtzeitig kommuniziert, aber das sollten auch die Südtiroler berücksichtigen. Einmal angekommen, ist es ratsam, die Autos auf den großen Parkplätzen abzustellen und den Busshuttle-Sonderdienst zu beanspruchen. Oder auch direkt mit dem Shuttle von Brixen nach Natz zu kommen.

Letzten Donnerstag stand das Treffen bei Regierungskommissär Vito Cusumano an, diese Woche folgen noch die Aussprache mit dem neuen Quästor Giuseppe Ferrari in Bozen und der Besuch der Landeskommission, welche bei Großveranstaltungen die Abnahme vornimmt. Dann kann am Mittwoch das 12. Alpen Flair Festival mit der Warm Up Party im Dorfzentrum von Natz starten. Dafür werden die Gemeinde- und Landesstraßen von 16.40 bis 0.00 Uhr für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Neben den Shootingstars TREAM und EDM Klänge mit dem DJ Duo HBz seien als Highlights die Amerikaner von „Nothing More“ mit ihrem sehr erfolgreichen Metalcore, die „Krawallbrüder“ inkl. Oi/Deutschrock, die Hardrock Mädels aus Schweden von „Thundermother“ oder auch die Schlagerstars Alexander Eder und Nino De Angelo genannt, die erstmals die große Alpen Stage betreten. Bands wie „Stahlzeit“, BRDIGUNG, oder auch „Die Schürzenjäger“ waren bereits beim Alpen Flair zu Gast. „Frei.Wild“ geben ihr einziges und somit exklusives Konzert 2025 auf dem Hochplateau in Natz.

Tickets inklusive Tagestickets für das Alpen Flair Festival vom 18. bis 21.06.2025 ohne Versand- und Verkaufsgebühren gibt es online bei:

– shop.alpen-flair.com/tickets

– Hardtickets im Rookies & Kings Store in Brixen

– und an der Abendkasse (solange der Vorrat reicht)

Alpen Flair 2025: 18. – 21.06.2025, Ex Natoareal in Natz (Warm Up Party in Natz)

Infos unter: www.alpen-flair.com