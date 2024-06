Alpen Flair: Line Up am Freitag mit Power Frauen

Von: mk

Natz-Schabs – Die musikalische Vielfalt beim Alpen Flair ist bekannt. Mit „The Interrupters“ tritt eine US-amerikanische Ska-Punk-Band aus Los Angeles mit Sängerin Aimee Allen am Freitag auf der Alpen Stage auf. Wer als Headliner in den Vereinigten Staaten unterwegs ist, kann getrost als große Nummer bezeichnet werden. Mit Melissa Naschenweng verstärkt eine zweite Powerfrau das Line Up an diesem Tag.

Die Auftritte am Freitag stehen denen am Donnerstag in nichts nach. The Interrupters haben bereits vergangenes Jahr mit ihrer Melange aus Ska- und Punk-Sound für ausverkaufte Häuser gesorgt. Deshalb haben sie es allemal verdient, in Natz als Headliner aufzutreten. Die Kärntnerin Melissa Naschenweng ist in Südtirol keine Unbekannte, hat sie jedoch bei ihren vielen Auftritten bereits für Begeisterung gesorgt. Auch sie wird vor der „Berbauernbuam-Tour 2024“ in Natz ein Stelldichein geben.

Die US-amerikanisch Rockband Black Stone Cherry aus dem Bundesstaat Kentucky trat auch bereits bei großen Festivals wie Rock im Park oder Rock am Ring auf und tourte mit Größen wie Motörhead oder Nickelback. Der zweite Festival-Tag hat es wahrlich in sich und Alpen Flair ist international. Und es geht weiter hin und her zwischen Punk, Rock und Volksmusik sowie deutschem Schlager, denn auch Matthias Reim macht seine Aufwartung mit „Verdammt ich lieb dich“. Verrückt, nicht wahr? Keine Single stand länger auf Platz 1 in den deutschen Musikcharts. Die Liveauftritte der Deutschrockband Ochmoneks aus Düsseldorf und von April Art aus Hessen mit modernem Metal und der Frontfrau Lisa-Marie Watz runden das Programm ab.

Offiziell eröffnet wird das Festival am Mittwoch bei der Warm Up Party mit Einzug und Fassanstich um 17.00 Uhr – heuer übrigens auch mit „Public Viewing“ Deutschland gegen Ungarn (18.00 Uhr), danach Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine. Auf dem Dorfplatz spielen die Südtiroler Bands Bad Jokers und Steinhart.

Sehen lassen kann sich beim Alpen Flair 2024 auch das Rahmenprogramm mit Unterstützung des Tourismusvereines. Heuer neu: Beach Volley, Bungee Jumping und Kleinfeld-Fußballfeld neben schon bestehenden Attraktionen wie Paintball und Outdoor-Angeboten. Der Veranstaltungsort ist bequem aus Brixen mit dem Alpen-Flair-Busshuttle zu erreichen.