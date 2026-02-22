Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Als Mutter war Heidi Klum “extrem streng”
Model hat einen guten Draht zu ihren Kindern

Als Mutter war Heidi Klum “extrem streng”

Sonntag, 22. Februar 2026 | 15:13 Uhr
Model hat einen guten Draht zu ihren Kindern
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
Von: APA/dpa

Von: APA/dpa

Heidi Klum hat einen guten Draht zu ihren Kindern – zumindest am Telefon. “Mommy und ich telefonieren mehrmals am Tag”, verrät Tochter Leni (21) der “Bild”. “Wir sind supereng. Auch wenn die Kinder inzwischen ausgezogen sind”, sagt Mutter Heidi. “Es ist schwer für mich, die Kinder gehen zu lassen.” Ist das Supermodel und die Vierfach-Mama etwa eine “Helikopter”-Mutter? “Oh, ja”, sagt die 21-jährige Leni und wirft dann ein: “Manchmal. Aber jetzt, wo wir älter sind, kaum noch.”

“Als meine Kinder noch nicht volljährig waren, war ich extrem streng”, erklärt Heidi Klum im Interview. “Ich wollte immer wissen, wo sie sind und mit wem. Natürlich auch aus Sorge, es könne ihnen etwas passieren. Sie standen ja von klein auf im Fokus der Öffentlichkeit”, sagt die 52-Jährige.

Leni: War ein schwieriger Teenager

Leni gesteht: “Ich war ein schwieriger Teenager.” Seit sie denken könne, wollte sie Model werden. “Wie Mom. Aber ich durfte nicht.” Mit 14 wurde sie dann angesprochen, erzählt sie. “Aber erst mit sechzehn hat es Mom mir erlaubt.”

Der strenge Erziehungsstil scheint der Mutter-Tochter-Beziehung nicht geschadet zu haben. “Wir haben die coolste Mom”, sagt Leni weiter. “Sie ist 52, sieht aus wie 36 und kann jedes Outfit tragen. Wir sind es von klein auf gewohnt, dass Mom selbstbewusst mit ihrem Körper umgeht.”

