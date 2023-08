Amira Pocher verkuppelt jetzt Single-Mütter und Single-Väter

Bei einer neuen Vox-Kuppelshow mit Amira Pocher melden Kinder ihre alleinerziehenden Mütter oder Väter zum Dating an. “Es ist nie zu spät für die große Liebe”, warb der Privatsender am Mittwoch für das Format “My Mom, Your Dad”, das ab 15. August dienstags läuft. Auf der griechischen Insel Kreta bekommen insgesamt zwölf Single-Mütter und -Väter die Chance, unter den anderen Leuten den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden.

“Was sie nicht ahnen: Ihr Nachwuchs beobachtet sie dabei auf Schritt und Tritt – und kann sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen”, so Vox. “Nur einen Katzensprung von ihren Eltern entfernt, leben die schon erwachsenen Kinder zusammen und beobachten sowie kommentieren das Flirtverhalten ihrer Mütter und Väter. Was hätten die Kids lieber nicht gewusst und was können sie sich von den Eltern abgucken?”