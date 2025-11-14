Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ariana Grande bei Premiere von “Pyjama Man” angegriffen
Ariana Grande kam mit dem Schrecken davon

Ariana Grande bei Premiere von “Pyjama Man” angegriffen

Freitag, 14. November 2025 | 08:36 Uhr
Ariana Grande kam mit dem Schrecken davon
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei einer Premierenfeier in Singapur ist die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande von einem Mann angegriffen worden. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall, bei dem die 32-Jährige mit dem Schrecken davonkam. Zu sehen ist, wie ein Mann in weißem Hemd und Shorts auf den gelben Premieren-Teppich läuft, auf Grande zustürmt, den Star an den Schultern packt und einen Arm um sie legt. Die Schauspielerin ist sichtlich geschockt.

Grandes “Wicked”-Kollegin Cynthia Erivo reagiert sofort und drängt den Angreifer zur Seite. Dann greift auch Sicherheitspersonal ein. Bei dem Event waren unter anderem auch die Co-Stars Michelle Yeoh, Jeff Goldblum und Regisseur Jon M. Chu dabei.

Angreifer postet Video

Der Angreifer wurde laut “People.com” und “Variety” schnell identifiziert. Er gibt sich selbst in seinen sozialen Medien unter dem Namen “Pyjama Man” als Troll aus. Auf Instagram postete er ein Video von dem Vorfall und schrieb dazu: “Liebe Ariana Grande, danke, dass ich zu dir auf den gelben Teppich springen durfte”. Der Mann ist demnach bei früheren Promi-Events schon als Störenfried aufgefallen.

Grande und Erivo sind als gegensätzliche Hexen Glinda und Elphaba die Hauptdarstellerinnen in der Musical-Verfilmung. “Wicked: Teil 2” soll am 19. November in die Kinos kommen. Der erste “Wicked”-Film war Ende vergangenen Jahres ein Kino-Hit und wurde für zehn Oscars nominiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
57
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
53
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
45
Italien senkt die Einkommensteuer
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
43
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
36
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 