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Ariana Grande will nichts mit "abscheulichem Schwachsinn" zu tun haben

Ariana Grande verbietet Trump-Regierung Nutzung ihrer Musik

Freitag, 12. Juni 2026 | 00:38 Uhr
Ariana Grande will nichts mit \
APA/APA/AFP/Getty (Archiv)/MONICA SCHIPPER
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Von: APA/Reuters

Die US-Popsängerin Ariana Grande hat die Regierung von Präsident Donald Trump aufgefordert, ihre Musik nicht länger für politische Zwecke zu nutzen. Auslöser ist ein in dieser Woche veröffentlichtes Video des Weißen Hauses auf der Plattform TikTok zur Einwanderungspolitik, das mit Grandes Lied “Bye” aus dem Jahr 2024 unterlegt ist. Darin ist zu sehen, wie Bundesbeamte Menschen festnehmen und ihnen Handschellen anlegen.

“Bitte verwenden Sie meine Musik niemals in Verbindung mit diesem barbarischen, unmenschlichen und abscheulichen Schwachsinn”, schrieb die Grammy-Preisträgerin am Donnerstag in einem Kommentar unter dem Beitrag. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Aus dem Umfeld der Sängerin verlautete, ihr Team prüfe, wie die Musik so schnell wie möglich aus dem Clip entfernt werden könne. Grande hatte die Trump-Regierung bereits im vergangenen Jahr kritisiert. Das Kommunikationsteam des Präsidenten veröffentlicht auf Social Media häufig kurze Videos mit bekannten Liedern, um für Trumps Politik zu werben. Dazu gehörten in der Vergangenheit unter anderem Beiträge über das harte Vorgehen gegen illegale Einwanderung, US-Militäreinsätze gegen den Iran sowie die Festnahme des damaligen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro.

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