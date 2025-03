Ariana Grandes Kleid sorgte für Aufsehen

Von: APA/Reuters

Mutige Modestatements dürfen bei den Oscars nicht fehlen. So schritt Ariana Grande am Sonntag in einer Robe des Modehauses Schiaparelli, bestehend aus einer skulpturalen Korsage, die in einen voluminösen funkelnden Rock überging, über den roten Teppich. Das extravagante, pastellfarbene Outfit, Drama und Extravaganz verbindend, erinnerte an ihre Rollen in “Wicked” und sorgte für Aufsehen.

Whoopi Goldberg wählte ein glänzendes blaues Kleid mit ausgestelltem Rock, während die britische Schauspielerin Yasmin Finney ein schwarzes Kleid mit Federverzierungen trug, die über ihren Kopf zusammenliefen. Elle Fanning hatte sich für ein weißes Spitzenkleid mit weitem Rock und schwarzem Gürtel entschieden, während sich Felicity Jones für ein silbernes Kleid mit Schlitzen und einer Schleife um die Taille entschied. Demi Moore kam ebenfalls in einem funkelnden silbernen Kleid (von Armani Privé), tief ausgeschnitten und mit Schleppe, zur Gala.

Zoe Saldana trug ein mehrstufiges kastanienbraunes Kleid mit funkelndem Oberteil und langen Handschuhen, Monica Barbaro einen voluminösen, hoch taillierten rosa Rock mit einem glitzernden Oberteil. Halle Berry besuchte die Preisverleihung in einem trägerlosen silbernen Kleid mit kleinen, glänzenden Kacheln, während Gal Gadot ein leuchtend rotes Kleid mit einem weiten Rock wählte.

Rot, Zitronengelb und Rosa statt Smoking

Bei den Männern war der schwarze Smoking beliebt, auch Oscar-Moderator Conan O’Brien trug einen. Aber Jeff Goldblum wählte dagegen eine weiße Jacke und ein lila Hemd mit Blumenmuster und lila Blumen am Revers. Timothee Chalamet stach mit einem zitronengelben Lederanzug von Givenchy aus der Menge heraus. Colman Domingo peppte seinen Look mit einer leuchtend roten Jacke mit schwarzem Revers von Valentino und einem roten Hemd auf, die zu seinen schwarzen Hosen passten. Komiker Bowen Yang trug ein rosa Hemd und eine bestickte Lederjacke ohne Krawatte.

Nicht nur Kleider sorgten für Aufsehen, auch Accessoires: Die Macher des Zeichentrickfilms “Wallace & Gromit: Die Rache des Grauens” brachten Requisiten mit, die mit ihrem Film zu tun hatten. Einer der Regisseure des Dokumentarfilms über die Ukraine, “Porcelain War”, trug einen kleinen Hund auf dem Arm.