Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Australiens Delta Goodrem setzt bei Wiener ESC aufs Timing
Der Charts-erfahreren Sängerin wird in Wien viel zugetraut

Australiens Delta Goodrem setzt bei Wiener ESC aufs Timing

Freitag, 24. April 2026 | 05:07 Uhr
Der Charts-erfahreren Sängerin wird in Wien viel zugetraut
APA/APA/EBU/DG PRESS
Schriftgröße

Von: apa

Elf Jahre nach der erstaunlichen Premiere für Australien beim Wiener Eurovision Song Contest 2015 scheint für die heurige Repräsentantin, Delta Goodrem, das Timing zu stimmen. “Wenn das Timing im Leben zusammenpasst” ist auch das tragende Thema in ihrem hoch gehandelten Song “Eclipse”. Sehr stimmig erscheint für die klassik-affine, 41-jährige Sängerin und Songschreiberin auch Wien als Austragungsort. Österreichs Heimauftritt sieht sie bei Cosmó in guten Händen.

“Ich glaube an das Timing”, erklärte die Charterfolgerfahrene im Rahmen der ESC-Preparty “Eurovision in Concert” in Amsterdam. “Ich bringe mein Land und mein Herz mit und will die Erfahrungen genießen.” Wien sei ein “ikonischer Ort”, Österreich “ein schönes Land, wo die klassische Musik ihren Ursprung hat”. Sie selbst sei “ein ‘Klassisches-Klavier-Mädchen’. Ich habe alle meine Popsongs am klassischen Piano geschrieben. Für mich fühlt es sich so an, als ob in Wien zu sein, für mich vorgezeichnet ist, um mein Pianospiel auf die Bühne zu bringen”.

Guter Platz für Australien wäre kein Wunder

In “Eclipse” gehe es auch darum, dem Zeitenlauf auf der Lebensreise zu vertrauen: Wenn sich Sonne und Mond so zueinander bewegen, dass sich eine Sonnen- oder Mondfinsternis einstellt, dann lasse sich das als Metapher für die “sehr seltenen Momente im Leben” sehen, “die einem Wunder gleichkommen. Dann kann alles passieren, Verbindungen und Liebe entstehen”. Nicht ganz ausgeschlossen erscheint tatsächlich, dass für Australien mit der geschickt gestrickten Powerballade heuer die Rädchen ineinandergreifen könnten und man in der Wiener Stadthalle um die vordersten Plätze mitrittert.

Goodrem selbst sieht aber auch Österreich mit Cosmó gut aufgestellt: “Cosmo ist großartig, er ist lustig, hat viel Energie. Immer wenn sein Song gespielt wird, möchte ich zum Tanzen beginnen. Ihr habt einen großartigen Künstler, der euch repräsentiert.”

(S E R V I C E – https://go.apa.at/ecR487Bg )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Kommentare
57
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Kommentare
56
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Kommentare
45
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Robin: “Hier läuft etwas schief”
Kommentare
27
Robin: “Hier läuft etwas schief”
Trentino-Südtirol: Strafzettel generieren Millionen
Kommentare
26
Trentino-Südtirol: Strafzettel generieren Millionen
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 