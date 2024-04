Autorin Sophie Kinsella leidet unter einem Hirntumor

Die Autorin Sophie Kinsella hat eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Sie habe die Nachricht schon lange mitteilen wollen und dafür erst die Kraft finden müssen. “Ende 2022 wurde bei mir ein Glioblastom diagnostiziert, eine Form eines aggressiven Hirnturmors”, schrieb die Schriftstellerin (“Shopaholic: Die Schnäppchenjägerin”, “Die Familienfeier”) am Mittwoch bei Instagram und Facebook.

Sie habe die Nachricht nicht früher mitgeteilt, weil sie gewollt habe, dass ihre Kinder die Nachricht erst verarbeiten und sich an ihr neues Leben gewöhnen könnten, teilte die 54-Jährige mit. Sie habe eine erfolgreiche Operation gehabt sowie Strahlen- und Chemotherapie, die noch andauere.

“Im Moment ist alles stabil und ich fühle mich im Allgemeinen sehr gut, obwohl ich sehr müde werde und mein Gedächtnis noch schlechter ist als vorher!”, schrieb Kinsella. Sie sei ihrer Familie und ihren engen Freunden dankbar, die eine wunderbare Unterstützung gewesen seien, und auch ihren wunderbaren Ärzten und Pflegekräften.

Sie bedankte sich auch bei ihren Leserinnen und Lesern für die Unterstützung und erwähnte die Reaktionen auf ihr Buch “The Burnout”, das vor einigen Monaten in Großbritannien erschienen war. Die wunderbare Resonanz habe ihr durch die schwere Zeit geholfen, schrieb Kinsella, die eigentlich Madeleine Wickham heißt.

“Ich schicke jedem, der an einer Form von Krebs leidet, Liebe und die besten Wünsche, und auch denjenigen, die sie unterstützen”, teilte sie mit. Es könne sich sehr einsam und beängstigend anfühlen, eine so schwere Diagnose zu bekommen, und die Unterstützung und Fürsorge anderer bedeute mehr, als Worte sagen könnten. Sie werde sich bald wieder melden und schicke in der Zwischenzeit Grüße aus dem sonnigen London.