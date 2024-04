Bewegender Moment: Papst Franziskus nimmt Hand von Baby aus Südtirol

Venedig – Papst Franziskus hat am Sonntag in Venedig für einen spontanen und bewegenden Moment gesorgt. Bei einem Treffen mit Hunderten Jugendlichen aus den 15 Diözesen des Triveneto in der Basilika Santa Maria della Salute” begrüßte er auch eine Delegation aus Südtirol.

Darunter war auch Simon Klotzner (32) mit seiner jungen Familie, berichtet die Zeitung Alto Adige. Das fiel der Entourage des Papstes auf. Sie platzierten Klotzner, Landesleiter der Katholischen Jugend Südtirol, seine Frau und die elf Monate alte Tochter in der Nähe des Papstes.

Dann kam das unvergessliche emotionale Ereignis: Papst Franziskus wandte sich bei seiner Ankunft gegen 10 Uhr der jungen Familie zu, begrüßte auch das Kleinkind, nahm kurz ihre Hand und sprach warme Worte.

“Es war ein großer Moment für mich, für meine Familie, aber auch für alle Jugendlichen, die dabei waren. Ein besonderes Ereignis und eine große Ehre. Der Papst”, so Klotzner weiter, “hat einfache, aber starke Worte gefunden. Es ist wichtig, junge Menschen zu ermutigen, auch in schwierigen Situationen voranzugehen, aufzustehen und auch unbequeme Schritte zu gehen.

Nach der Begrüßung der Südtiroler Familie folgte das Kirchenoberhaupt wieder dem Protokoll und zelebrierte auf dem Markusplatz vor über zehntausend Gläubigen eine Messe. Am Altar stand auch der Südtiroler Bischof Ivo Muser.