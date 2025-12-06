Backstreet Boys: Dankbar für “drei Generationen” im Publikum

Von: apa

Sechs Jahre nach ihrem letzten Konzert in Wien 2019 sind die Backstreet Boys für drei Konzerte zurück in Österreich. Kurz vor ihrem ersten Auftritt beim Ski-Opening in Schladming haben sie im APA-Interview weitere Konzerte kommendes Jahr in Düsseldorf angekündigt, und auch eine ganze Tournee scheint nicht ausgeschlossen. Ausverkaufte Shows in der Sphere in Las Vegas sowie die hohe Nachfrage nach den Tickets in Schladming belegen den ungebrochenen Erfolg der fünf US-Künstler.

APA: Willkommen zurück in Europa. Seit eurem letzten Konzert in Österreich hat eure Karriere noch einmal an Fahrt aufgenommen. Warum ist das so? Ist es einfach nur das 90er-Revival?

Kevin Richardson: Ich glaube, es beginnt bei den Songs. Es geht um die Musik, gute Musik.

Brian Littrell: Sie ist zeitlos und bleibt für immer. Und wir haben die besten Fans der Welt.

Kevin Richardson: Und unsere Lieder haben eine ganze Generation erreicht, und diese Generation hat sie an die nächste Generation weitergegeben, und diese wiederum an die nächste. Mittlerweile sind es drei Generationen. Wenn wir ins Publikum schauen, sehen wir drei Generationen. Es ist wunderschön, es ist fantastisch, und wir sind sehr dankbar.

APA: Ich kann mir vorstellen, dass ihr das alles hier nicht mehr wegen des Geldes macht. Was ist also eure Motivation? Warum kommt ihr hierher nach Schladming, mitten zwischen die Berge, um zu arbeiten und nicht um Urlaub zu machen?

Nick Carter: Das gehört dazu. Es ist so eine Mischung aus beidem, halb Urlaub, halb Arbeit. Wir bekommen die Möglichkeit, die Welt zu bereisen und Orte wie diesen zu besuchen. Das ist eine neue Erfahrung für uns. Wir haben so etwas noch nie gemacht. Ja, vielleicht vor langer Zeit, aber nicht auf diesem Niveau. Und wir lieben es, von neuen Erfahrungen beflügelt zu werden.

AJ McLean: Ich habe meine Familie mitgebracht, meine beiden Töchter – für sie ist es das erste Mal in Europa, und sie sind total begeistert. Die Schönheit, der Schnee. Und wir lieben einfach, was wir tun. Wir werden das auf jeden Fall weitermachen, solange wir können. Und selbst danach werden wir wahrscheinlich auf Hockern sitzen und aus vollem Hals singen. Wir werden das so lange machen, wie wir können.

Kevin Richardson: Wir lieben Musik, wir lieben es, aufzutreten, und wir mögen den Kontakt zu unseren Fans.

APA: Apropos Berge: Geht ihr Skifahren oder vielleicht Schlittenfahren? Ich habe gehört, dass ihr vielleicht ein paar Tage länger bleibt.

Howie Dorough: Ich habe mein Snowboard mitgebracht und ich werde ein wenig Snowboarden gehen. Morgen in der Früh könnt ihr mich sehen.

APA: Ich gestehe, ich bin jetzt in meinen Vierzigern. Einige von euch sind auch in ihren Vierzigern und manche in ihren Fünfzigern. Fühlt ihr euch manchmal auch so alt wie ich?

Kevin Richardson: Natürlich. Aber wenn wir auf der Bühne stehen, die Energie spüren und die Musik einsetzt, ist es wie eine Zeitreise. Und dann, wenn wir zurück im Hotel sind und versuchen aufzustehen: Au, dann tut es genauso weh.

APA: Sprechen wir über die Zukunft. Was kommt als nächstes, was passiert nächstes Jahr?

Nick Carter: Wir werden einige Konzerte geben, Stadionkonzerte, unter anderem in Düsseldorf. Die Tickets sollten am 15. Dezember in den Vorverkauf gehen. Die Konzerte sind im September oder Oktober.

AJ McLean: Und in ein paar Wochen geht es wieder in die Sphere (nach Las Vegas, Anm.). Nach Weihnachten bis zum 15. Februar. Dann sehen wir weiter, aber wir machen auf jeden Fall weiter.

Kevin Richardson: Und nächstes Jahr freuen wir uns riesig darauf, das 25-jährige Jubiläum des ‘Millennium’-Albums mit unseren fantastischen Fans in Deutschland und ganz Europa zu feiern. Sie werden wahrscheinlich aus ganz Europa anreisen, weshalb wir Düsseldorf als Veranstaltungsort gewählt haben.

APA: Sehen wir vielleicht auch eine neue Tournee?

Kevin Richardson: Vielleicht.

(Das Interview führte Ingrid Kornberger/APA)