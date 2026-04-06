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Ikke Hüftgold und Nina Reh verlobten sich in Paris

Ballermannstar Ikke Hüftgold hat sich verlobt

Montag, 06. April 2026 | 20:10 Uhr
Ikke Hüftgold und Nina Reh verlobten sich in Paris
APA/APA/dpa (Archiv)/Thomas Banneyer
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Von: APA/dpa

Ballermannstar Ikke Hüftgold und seine Freundin Nina Reh haben sich verlobt. Der 49-Jährige und die Mitte 20-Jährige teilten ein gemeinsames ein Foto auf Instagram, das eine Hand mit Verlobungsring vor dem Eiffelturm zeigt. Dazu schreiben sie: “Zweimal JA”. Zudem teilten sie mehrere weitere Fotos, die das Paar in der Stadt der Liebe zeigen.

Der Schlagersänger, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, sagte der “Bild”: “Meinen Antrag habe ich schon seit dem vergangenen Jahr geplant.” Zu Weihnachten habe er seiner Freundin dann einen Kurzurlaub nach Paris geschenkt. Sie habe nichts geahnt und sich über die Auszeit gefreut.

Aller guten Dinge sind drei

Dabei habe der erste Antragsversuch im Louvre nicht funktioniert. “Der war gnadenlos überfüllt”, so Distel. Auch der zweite Versuch – dieses Mal auf dem Eiffelturm – scheiterte seinen Worten zufolge. Der Wind habe so stark geweht, dass er zu große Sorge gehabt habe, den Ring aus der Tasche zu holen.

Erst der dritte Versuch auf der Aussichtsplattform der Galeries Lafayette sei ein Erfolg gewesen. “Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können”, sagte er. Seine Freundin habe sofort und begeistert Ja gesagt. Die Hochzeit ist für 2027 geplant.

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