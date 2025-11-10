Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bambi für Michael “Bully” Herbig als Mutmacher
Wird gepriesen: Michael "Bully" Herbig

Bambi für Michael “Bully” Herbig als Mutmacher

Montag, 10. November 2025 | 09:11 Uhr
Wird gepriesen: Michael \
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Münchner Schauspieler und Regisseur Michael “Bully” Herbig (57) erhält den Ehrenpreis der Bambi-Jury als Mutmacher. “In Zeiten wie wir sie gerade erleben, brauchen wir Menschen, die uns zum Lachen bringen”, sagte der stellvertretende Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften und Mitglied der Bambi-Jury, Jens-Peter Behr. Herbig schaffe, “wofür ihm alle dankbar sind: Er lässt das ganze Land lachen.” Jüngst erzielte er mit “Das Kanu des Manitu” einen großen Erfolg.

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird an diesem Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

