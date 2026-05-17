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Schauspielerin erholt sich von einer Knieverletzung

Barbra Streisand sagt Cannes-Besuch ab

Sonntag, 17. Mai 2026 | 20:53 Uhr
Schauspielerin erholt sich von einer Knieverletzung
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Von: APA/dpa

Die Schauspielerin Barbra Streisand (84) hat ihre Teilnahme an der Abschlussgala der Filmfestspiele in Cannes abgesagt, bei der sie eine Goldene Ehrenpalme persönlich entgegennehmen sollte. “Auf Anraten meiner Ärzte kann ich, da ich mich noch von einer Knieverletzung erhole, leider nicht am diesjährigen Filmfestival von Cannes teilnehmen”, sagte Streisand laut einer Mitteilung des Filmfests.

Sie fühle sich aber zutiefst geehrt, die Ehrenpalme zu erhalten und habe sich so sehr darauf gefreut, die “bemerkenswerten Filme der 79. Ausgabe zu feiern”. Das Festival will die geplante Hommage an die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin dennoch stattfinden lassen. “Iris Knobloch, Thierry Frémaux und das gesamte Festivalteam wünschen Barbra Streisand von ganzem Herzen eine schnelle Genesung”, hieß es in der Mitteilung.

Peter Jackson und John Travolta mit Ehrenpalme ausgezeichnet

Die Abschlussgala mit Preisverleihung ist am kommenden Samstag (23. Mai) geplant. Streisand ist in diesem Jahr die dritte Persönlichkeit, die mit einer Goldenen Ehrenpalme geehrt wird. Bei der Eröffnung war bereits der “Herr der Ringe”-Regisseur Peter Jackson ausgezeichnet worden. Zudem hatte Hollywood-Star John Travolta am Freitag überraschend eine Ehrenpalme erhalten.

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