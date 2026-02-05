Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Barry Manilow sagt nach OP Konzerte ab
Barry Manilow verschob Konzerte

Barry Manilow sagt nach OP Konzerte ab

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 01:02 Uhr
Barry Manilow verschob Konzerte
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/LEON BENNETT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Pop-Star Barry Manilow (82, “Mandy”) muss nach einer Lungenkrebs-Operation eine längere Bühnenpause einlegen. Auf ärztliches Anraten verschiebe er seine für Mitte Februar geplanten Auftritte in Las Vegas, teilte der Sänger auf Instagram mit. Er müsse sich noch ein paar Wochen länger ausruhen. Seinen Fans versicherte er aber, dass es ihm nach der OP “großartig” gehe und er sich ausgezeichnet davon erhole. Er mache schon wieder Sport und verbringe Zeit im Studio.

Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. “Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss”, schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Chemotherapie und Bestrahlung brauche er zunächst nicht – “nur Hühnersuppe und Wiederholungen von “I Love Lucy””, eine US-Sitcom aus den 50er Jahren.

Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow mehrere für Januar geplante Konzerte verschoben, an seinen Auftritten im Februar aber zunächst festgehalten. Von Ende Februar bis Ende April steht eine Tour durch mehrere US-Bundesstaaten an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
85
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
62
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
55
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
53
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
50
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 