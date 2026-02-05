Barry Manilow sagt nach OP Konzerte ab

Von: APA/dpa

Pop-Star Barry Manilow (82, “Mandy”) muss nach einer Lungenkrebs-Operation eine längere Bühnenpause einlegen. Auf ärztliches Anraten verschiebe er seine für Mitte Februar geplanten Auftritte in Las Vegas, teilte der Sänger auf Instagram mit. Er müsse sich noch ein paar Wochen länger ausruhen. Seinen Fans versicherte er aber, dass es ihm nach der OP “großartig” gehe und er sich ausgezeichnet davon erhole. Er mache schon wieder Sport und verbringe Zeit im Studio.

Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. “Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss”, schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Chemotherapie und Bestrahlung brauche er zunächst nicht – “nur Hühnersuppe und Wiederholungen von “I Love Lucy””, eine US-Sitcom aus den 50er Jahren.

Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow mehrere für Januar geplante Konzerte verschoben, an seinen Auftritten im Februar aber zunächst festgehalten. Von Ende Februar bis Ende April steht eine Tour durch mehrere US-Bundesstaaten an.