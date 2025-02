Bestsellerautor Adler-Olsen unheilbar an Krebs erkrankt

Von: APA/dpa

Der dänische Erfolgsautor Jussi Adler-Olsen (“Erbarmen”) ist unheilbar an Knochenmarkkrebs erkrankt. Das gab der 74-Jährige in einem Interview mit der Zeitung “Politiken” bekannt. “Mir geht es gut. Den Umständen entsprechend”, sagte der Autor der Krimi-Reihe um den Spezialermittler Carl Mørck vom Sonderdezernat Q. “Also ich werde an dieser Krankheit sterben. Sie ist unheilbar. Bis auf Weiteres jedenfalls.” Er hoffe auf neue Behandlungsmethoden.

Adler-Olsen berichtete davon, vor einem Jahr in ein Krankenhaus eingeliefert worden zu sein und später fast ein halbes Jahr in einer Spezialabteilung des renommierten Kopenhagener Reichskrankenhauses gelegen zu haben. Noch immer bekomme er Chemotherapie und Morphin.

Einer der bekanntesten Bestseller-Autoren Skandinaviens

Jussi Adler-Olsen zählt zu den bekanntesten Krimi-Autoren Skandinaviens. Seine Mørck-Romane gelten als eine der erfolgreichsten Thriller-Reihen der vergangenen Jahre, gerade in Deutschland feierten sie große Erfolge. Sein zehnter und letzter Teil der Reihe, “Verraten”, war erst im März 2024 in den Buchhandel gekommen.

Die Serie wird nun von den Autorinnen Line Holm und Stine Bolther – mit Adler-Olsen im Hintergrund – fortgesetzt, wie der Bestseller-Autor bei “Politiken” ankündigte. Der elfte Teil der Reihe soll demnach in Dänemark bereits im März unter dem Titel “Døde sjæle synger ikke” (Tote Seelen singen nicht) herauskommen – mit einer weiblichen Hauptfigur.