Bibiza führt Nominiertenfeld für 25. Amadeus Awards an

Von: apa

Ein Jubiläum steht bei den Amadeus Austrian Music Awards heuer an, werden die Musikpreise doch zum 25. Mal vergeben. An der Spitze des heute veröffentlichten Nominiertenfelds steht der Wiener Musiker Bibiza mit vier Gewinnchancen, darunter für das Album des Jahres (“Bis einer weint”). Auf jeweils drei Nennungen brachten es Rian, Wanda und Folkshilfe. Verliehen werden die Preise am 7. März in der Wiener Marx Halle, ORF 1 sendet die Show ab 21.30 Uhr.

Bibiza, der sich bereits im Vorjahr über zwei Amadeus-Trophäen freuen durfte, kann neben dem Albumpreis auch auf jene für den besten Live-Act, den besten Sound sowie in der Kategorie Pop/Rock hoffen. In der Sparte Album konkurriert er mit der Combo Aut of Orda (“Das Empörium schlägt zurück”), den Dauerbrennern Wanda (“Ende nie”), Nockis (“Gefühlsecht”) sowie Amadeus-Rekordhalterin Christina Stürmer (“MTV Unplugged in Wien”). Den Song des Jahres machen sich wiederum Granada (“Feiawerk”), Ness (“Immer da”), Folkshilfe feat. Paul Pizzera (“Owa vom Gas”), Rian (“Verwandtschaftstreffen”) sowie Pizzera & Jaus (“Zirkusprinz”) aus.

Fans, Jury und Verkäufe bestimmen Sieger

Für nicht weniger als 13 Acts bedeutet die diesjährige Nominierung das Amadeus-Debüt. Neben dem Singer-Songwriter Rian trifft das etwa auch auf Starmania-Gewinnerin Anna Buchegger zu, die im Herbst ihr erstes Album “Windschatten” veröffentlicht hat und bei Songwriting sowie Best Sound mit dabei ist. Aber auch die Indie-Band Endless Wellness sowie Musikerin Sofie Royer sonnen sich erstmals im Amadeus-Nominierungslicht, und das gleich doppelt.

Insgesamt wurden heuer 47 Künstlerinnen und Künstler bzw. Bands nominiert, die sich in sechs allgemeinen Sparten sowie sieben Genrekategorien matchen. Wer schlussendlich die Nase vorne hat, entscheiden einerseits die Fans, die ab heute Mittag zum Online-Voting geladen sind, aber auch eine Jurywertung sowie die Verkaufszahlen. Abgestimmt werden kann bis 16. Jänner. Vom Veranstalter IFPI (Verband der österreichischen Musikwirtschaft) wird zusätzlich der Lebenswerkpreis bestimmt. Für IFPI-Präsident Franz Pleterski zeige die Nominiertenschar erneut “die enorme Vielfalt, Qualität und Kreativität der österreichischen Musikszene”.

Alle Nominierungen zu den Amadeus Austrian Music Awards 2025Album des Jahres

“Bis einer weint”

Bibiza

“Das Empörium schlägt zurück”

Aut of Orda

“Ende nie”

Wanda

“Gefühlsecht”

Nockis

“MTV Unplugged in Wien”

Christina Stürmer

Song des Jahres

“Feiawerk”

Granada

“Immer da”

Ness

“Owa vom Gas”

Folkshilfe feat. Paul Pizzera

“Verwandtschaftstreffen”

Rian

“Zirkusprinz”

Pizzera & Jaus

FM4 Award

Eli Preiss

Endless Wellness

Leftovers

Sodl

Verifiziert

Live-Act des Jahres

Bibiza

Die Seer

Folkshilfe

Pizzera & Jaus

Wanda

Songwriter des Jahres

“Tiefer” von Ankathie Koi

Musik & Text: Kathrin Isabella Winklbauer, Virgil-Ross Stanciu, Lukas Klement, Georg Nöhrer

“Kim Vorbei” von Anna Buchegger

Musik & Text: Anna Buchegger, David Wöhrer

“Ferdl” von Billie Steirisch

Musik & Text: Regina Lampl, David Slomo, Florian Moro, Martin Fischerauer, Florian Ragendorfer

“Ohne Di” von Folkshilfe

Musik & Text: Florian Ritt, Paul Slaviczek, Gabriel Fröhlich, Lukas Hillebrand, Matthias Pirngruber

“Verwandtschaftstreffen” von Rian

Musik & Text: Gabriel Geber, Florian Gruber

Best Sound

“Bis einer weint” von Bibiza

Recording: Franz Bibiza, Matthias Oldofredi, Johannes Madl, Johannes Römer, Enzo Gaier, Demian Pengg-Bührlen, Markus Windisch, Markus Wilfinger, Marian Plösch

Mix: Nikodem Milewski

Mastering: Nikodem Milewski

Künstlerische Produktion: Franz Bibiza, Matthias Oldofredi, Johannes Madl, Johannes Römer, Enzo Gaier, Demian Pengg-Bührlen, Markus Windisch, Markus Wilfinger, Marian Plösch, Tun Tonnar

“Half Asleep” von Leyya

Recording: Marco Kleebauer, Sophie Lindinger

Mix: Marco Kleebauer

Mastering: Maximilian Walch

Künstlerische Produktion: Marco Kleebauer, Sophie Lindinger

“In Love” von Schmack

Recording: Tobias Wöhrer

Mix: Tobias Wöhrer

Mastering: Alexandr Vatagin

Künstlerische Produktion: Tobias Wöhrer, Philipp Wohofsky, Andreas Holler, Patrick Pillichshammer

“Windschatten” von Anna Buchegger

Recording: David Wöhrer

Mix: Tobias Wöhrer

Mastering: Maximilian Walch

Künstlerische Produktion: David Wöhrer

“Young Girl Forever” von Sofie Royer

Recording: Maximilian Walch, Benno Hiti

Mix: Maximilian Walch

Mastering: Mischa Janisch

Künstlerische Produktion: Sofie Royer, Maximilian Walch

Alternative

Der Nino aus Wien

Endless Wellness

Mira Lu Kovacs

Oska

Soap&Skin

Electronic/Dance

Glueboys

Harris & Ford

Klangkarussell & Givven

Laikka

Toby Romeo

Hard & Heavy

Baits

Leftovers

Mother’s Cake

Points of Conception

Turbobier

Hip Hop/Urban

Drogu

Hidden Gemz

RAF Camora

Spilif

Verifiziert

Jazz/World/Blues

Gesangskapelle Hermann

Herbert Pixner Projekt

Marina & The Kats

Simone Kopmajer

Stubnblues 2 PUNKT 0

Pop/Rock

Aut of Orda

Bibiza

Rian

Sofie Royer

Wanda

Schlager/Volksmusik

Die Seer

Melissa Naschenweng

Natalie Holzner

Nik P.

Nockis

Der Lebenswerkpreis wird vom Veranstalter IFPI (Verband der Österreichischen Musikwirtschaft) ausgewählt.

(S E R V I C E – Voting ab 12.00 Uhr unter www.aama.at)