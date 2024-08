Billie Eilish und Red Hot Chili Peppers bei Olympia-Feier

Von: APA/AFP

Billie Eilish und die Red Hot Chili Peppers: Bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris werden viele internationale Stars dabei sein. Wie die Organisatoren der Sommerspiele 2028 in Los Angeles am Sonntag mitteilten, wird auch der Rapper Snoop Dog, der mit seinen Einsätzen für den US-Sender NBC zum inoffiziellen Olympia-Maskottchen geworden ist, bei der Zeremonie dabei sein. Die aus Kalifornien stammende R&B-Sängerin H.E.R. soll die US-Nationalhymne singen.

Künstlerischer Direktor der um 21.00 Uhr im Stade de France beginnenden Abschlussfeier ist der Franzose Thomas Jolly, der auch schon die spektakuläre Eröffnungsfeier auf der Seine gestaltet hatte. An der Show unter dem Motto “Records” werden mehr als hundert Tänzer, Akrobaten und Zirkusartisten beteiligt sein.

Die Liste der internationalen Musikstars war bis zuletzt geheim. Zuerst wurden Auftritte der französischen Bands Air und Phoenix bestätigt. Auch die Sängerin Zaho de Sagazan, die im Mai mit einem Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Filmfestspiele in Cannes international für Aufsehen sorgte, ist im Pariser Teil der Show dabei.

Mit großer Spannung wird vor allem der zweite Teil der Abschlussfeier erwartet, der traditionell von den Organisatoren der nächsten Olympischen Sommerspiele gestaltet wird. Eine Hauptrolle soll Hollywood-Star Tom Cruise spielen, der schon seit einigen Tagen in Paris ist: US-Medien berichteten, der 62-jährige Schauspieler werde sich bei einem Stunt vom Dach des Stadions abseilen und dabei die Olympische Flagge tragen. Für die symbolische Übergabe des Staffelstabs an Los Angeles hat Cruise demnach auch schon vorab Video-Sequenzen auf beiden Seiten des Atlantiks gedreht.

An den Olympischen Spielen in Paris hatten rund 10.500 Athleten aus 203 Ländern teilgenommen. Die deutsche Flagge werden bei der Abschlussfeier die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmid tragen, die beide Gold gewonnen hatten. Während die Olympia-Eröffnung bei strömendem Regen stattgefunden hatte, werden zu Beginn der Abschlussfeier am Abend noch Temperaturen über 30 Grad Celsius erwartet.