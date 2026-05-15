Billy Idol wird für sein Lebenswerk geehrt

Von: APA/dpa

Der britische Rocksänger Billy Idol (70) soll bei den diesjährigen American Music Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Es sei eine “Anerkennung seiner unvergleichlichen Karriere, seines Gesamtwerks und seiner beispiellosen Beiträge zur Musik”, teilte der Veranstalter am Donnerstag (Ortszeit) mit. “Idols außergewöhnliche Karriere” habe Musiker und Fans jahrzehntelang geprägt, hieß es weiter.

Die diesjährigen American Music Awards werden am 25. Mai in Las Vegas verliehen. Bei der von der Musikerin Queen Latifah moderierten Gala soll Idol ein Medley seiner größten Hits spielen, teilte der Veranstalter mit.

Inbegriff des Mainstream-Punk

Die Preise werden in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen. In der Vergangenheit sind Musiker wie Diana Ross oder Rod Stewart für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Erste Erfolge konnte Billy Idol als Kopf der 1976 von ihm gegründeten Punkband Generation X feiern. In den 1980er-Jahren feierte er als Solokünstler mit Hits wie “Rebell Yell”, “Sweet Sixteen” und “White Wedding” weltweit Charterfolge und galt als Inbegriff des Mainstream-Punk. Mit seiner strohblonden Stachelfrisur und der hochgezogenen Oberlippe zählte er zu den bekanntesten Gesichtern im MTV-Zeitalter.