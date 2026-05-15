Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Billy Idol wird für sein Lebenswerk geehrt
Billy Idol wird für seine außergewöhnliche Karriere ausgezeichnet

Billy Idol wird für sein Lebenswerk geehrt

Freitag, 15. Mai 2026 | 11:59 Uhr
Billy Idol wird für seine außergewöhnliche Karriere ausgezeichnet
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRIANNA BRYSON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der britische Rocksänger Billy Idol (70) soll bei den diesjährigen American Music Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Es sei eine “Anerkennung seiner unvergleichlichen Karriere, seines Gesamtwerks und seiner beispiellosen Beiträge zur Musik”, teilte der Veranstalter am Donnerstag (Ortszeit) mit. “Idols außergewöhnliche Karriere” habe Musiker und Fans jahrzehntelang geprägt, hieß es weiter.

Die diesjährigen American Music Awards werden am 25. Mai in Las Vegas verliehen. Bei der von der Musikerin Queen Latifah moderierten Gala soll Idol ein Medley seiner größten Hits spielen, teilte der Veranstalter mit.

Inbegriff des Mainstream-Punk

Die Preise werden in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen. In der Vergangenheit sind Musiker wie Diana Ross oder Rod Stewart für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Erste Erfolge konnte Billy Idol als Kopf der 1976 von ihm gegründeten Punkband Generation X feiern. In den 1980er-Jahren feierte er als Solokünstler mit Hits wie “Rebell Yell”, “Sweet Sixteen” und “White Wedding” weltweit Charterfolge und galt als Inbegriff des Mainstream-Punk. Mit seiner strohblonden Stachelfrisur und der hochgezogenen Oberlippe zählte er zu den bekanntesten Gesichtern im MTV-Zeitalter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
Kommentare
73
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Kommentare
66
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Kommentare
50
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Autonomiereform endgültig genehmigt
Kommentare
43
Autonomiereform endgültig genehmigt
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Kommentare
42
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 