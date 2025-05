Britische Prinzessin Charlotte feiert 10. Geburtstag

Von: APA/dpa

Weit weg von Palast und Prunk: Mit einem Lächeln, Rucksack auf dem Rücken und in auffällig gemusterter Jacke in Tarnfarben hat sich die britische Prinzessin Charlotte auf einem Foto zu ihrem zehnten Geburtstag gezeigt. Das Bild der Tochter des Thronfolgers Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate wurde am Freitag vom Palast in den sozialen Medien veröffentlicht.

Charlotte sitzt in der Natur und strahlt in die Kamera, auffällig sind die vielen herbstlichen Farben der Jacke, die zur Umgebung passen. “Alles Gute zum 10. Geburtstag, Prinzessin Charlotte!”, steht neben dem Foto auf Instagram. Aufgenommen worden sein soll es der Nachrichtenagentur PA zufolge von Kate während einer Wanderung.

Charlotte wurde am 2. Mai 2015 in London geboren. Ihre Eltern präsentierten ihr Neugeborenes damals vor dem St. Mary’s Hospital. Der Name wurde später bekanntgegeben: Charlotte Elizabeth Diana. Erinnert wird damit auch an Williams Großmutter, die verstorbene Königin Elizabeth II., und an seine Mutter Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Charlottes besonderer Auftritt mit Kate

William und Kate haben noch zwei Söhne: Prinz George (11) und Prinz Louis (7). Charlotte, die in der Thronfolge an dritter Stelle steht, war schon als Kleinkind mit auf Reisen. Bei der Krönung ihres Großvaters, König Charles III., winkte sie vor zwei Jahren aus der Kutsche.

Im vergangenen Sommer begleitete sie ihre Mutter in einem wichtigen Moment zum Tennisturnier in Wimbledon. Kate hatte mehrere Monate zuvor öffentlich gemacht, dass sie nach einer Krebsdiagnose eine Chemotherapie bekommt. Ihr Auftritt in Wimbledon war einer der ersten nach einer längeren Pause.

Mit ihrem Vater traf Charlotte auch schon US-Popstar Taylor Swift. Die Prinzessin scheint Freundschaftsarmbändchen zu mögen. William trug bei einem Besuch in Südafrika ein solches Band mit dem Schriftzug “Papa” am Handgelenk – PA zufolge stammte es von Charlotte.

(S E R V I C E – Palast zu Charlotte: https://dpaq.de/MwJrV9n Foto bei Instagram: https://dpaq.de/tvKOPfF )