Britischer König ehrt “Vogue”-Chefin Anna Wintour

Anna Wintour in den Orden "Companions of Honour" aufgenommen

Von: APA/dpa

“Vogue”-Chefin Anna Wintour (75) ist vom britischen Königshaus geehrt worden. König Charles III. zeichnete sie in London für ihre Verdienste um die Modebranche aus und nahm sie in den exklusiven Orden “Companions of Honour” auf. “Herzlichen Glückwunsch”, teilte die Königsfamilie auf der Plattform X mit. Wintour nahm während der Zeremonie im Buckingham-Palast auch ihr Markenzeichen – ihre Sonnenbrille – ab, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Dass Wintour die Ehrung erhalten soll, war 2023 angekündigt worden. Der 1917 gegründete Orden “Companions of Honour” würdigt Verdienste von nationaler Bedeutung und hat nur wenige Dutzend Mitglieder.

Wintour darf auch bereits den Titel “Dame” tragen. Es sei wunderbar, wieder im Palast zu sein, sagte Wintour. Der König habe sie gefragt, ob sie vorhabe, mit der Arbeit aufzuhören. “Und ich sagte entschieden: Nein.”