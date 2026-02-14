Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Callum Turner weicht Frage nach Bond-Rolle aus
Gerüchteweise könnte Turner als nächster "007" auf die Leinwand kommen

Callum Turner weicht Frage nach Bond-Rolle aus

Samstag, 14. Februar 2026 | 15:45 Uhr
Gerüchteweise könnte Turner als nächster \
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Von: APA/dpa

Der britische Schauspieler Callum Turner hat ausweichend auf Spekulationen reagiert, er könne der nächste James Bond werden. “Ich werde das nicht kommentieren”, sagte Turner, der am Sonntag 36 Jahre alt wird, am Samstag in Berlin.

In britischen Medien wurde zuvor spekuliert, Turner könnte ein Kandidat für die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte sein. Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge des bisherigen “007” Daniel Craig antreten soll.

Turner präsentiert auf der Berlinale den Film “Rosebush Pruning” (Regie: Karim Aïnouz), in dem er an der Seite von Jamie Bell, Pamela Anderson und weiteren Schauspielern zu sehen ist. Der Film läuft im Wettbewerb um den Goldenen Bären.

