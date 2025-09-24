Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Carmen Geiss: “Kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt”
++ ARCHIVBILD ++ Eingriff sei gut verlaufen, teilte die deutsche TV-Prominente mit

Carmen Geiss: “Kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt”

Mittwoch, 24. September 2025 | 08:35 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Eingriff sei gut verlaufen, teilte die deutsche TV-Prominente mit
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
Von: APA/dpa

Fernsehpromi und Unternehmerin Carmen Geiss gibt vom Krankenhausbett aus Entwarnung. “Alles ist gut verlaufen!”, schrieb die 60-Jährige bei Instagram und dankte ihren Ärzten, ihrer Familie und ihren Fans. Zu einem Foto von sich mit Pflaster am Haaransatz schrieb sie: “Für meine Hater gibt es auch good news: Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt – angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal.”

Nach einem Tränen lachenden Smiley ergänzte sie: “Na, wir werden sehen…”. Am Montag hatte sie auf der Plattform berichtet, sie habe sich bei einem Sturz ein Hämatom zugezogen, das nun “operativ behandelt werden” müsse. “Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt”, hatte sie da geschrieben. Sie scherzte: “Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an…”

Unter anderem ihre Tochter Shania wünschte auf Instagram gute Genesung. Carmen Geiss und ihr Mann Robert geben seit 2011 mit ihrer Fernsehshow “Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie” Einblicke in ihr Jetset-Leben.

