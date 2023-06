Charles III. nimmt zu Pferde an Geburtstagsparade teil

Der britische König Charles III. steigt am Samstag aufs Pferd, um zum ersten Mal als Monarch an der Parade zur Feier seines Geburtstags teilzunehmen. Wie der Buckingham-Palast am Montag mitteilte, wird der 74-Jährige als Oberbefehlshaber der königlichen Garde hoch zu Ross an der Parade “Trooping the Colour” in London teilnehmen.

Seine Mutter Queen Elizabeth II. hatte zuletzt im Jahr 1986 auf einem Pferd an der Parade zur Feier ihres 60. Geburtstags teilgenommen. Seitdem hatte die Königin bei der Parade stets in einer Kutsche gesessen – obwohl die begeisterte Reiterin privat noch bis kurz vor ihrem Tod im vergangenen September im Alter von 96 Jahren aufs Pferd gestiegen war.

Die Queen hatte im April Geburtstag, wegen des dann meist besseren Wetters wurde er aber im Juni nachgefeiert. Charles, der schon im November Geburtstag hatte, wird bei der Parade von Königin Camilla und anderen Mitgliedern der königlichen Familie begleitet. Höhepunkt ist wie immer das Erscheinen der Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.