Charles III. zu Besuch in Nordirland eingetroffen

Von: APA/AFP

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla sind am Dienstag zu einem unangekündigten Besuch in Nordirland eingetroffen. In der nordirischen Hauptstadt Belfast besuchte das königliche Paar zunächst das Thompson Dock, auf dem die “Titanic” kurz vor ihrer verhängnisvollen Jungfernfahrt 1912 fertiggestellt wurde. Anschließend wurden Charles und Camilla von einer Volksmusikgruppe empfangen und probierten selbst traditionelle Instrumente aus.

Der 77-jährige Charles hat im Laufe der Jahre sowohl als König als auch als Prinz zahlreiche Reisen nach Nordirland unternommen. Das Verhältnis vieler Iren zum britischen Königshaus gilt als belastet, weil die Krone den zumeist katholischen irischen Nationalisten als Symbol der Unterdrückung gilt. Die unionistischen Protestanten sehen die britischen Monarchen dagegen als einen Garanten ihrer Identität.

Charles will auf eine Einladung der irischen Präsidentin Catherine Connolly hin im kommenden Jahr Irland besuchen. Es wäre erst der zweite derartige Besuch eines britischen Monarchen in Irland seit der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich im Jahr 1921. 2011 hatte Königin Elizabeth II. Irland besucht.