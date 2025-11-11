Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Cher erhält in München Legenden-“Bambi”
Cher kommt nach München, um sich einen "Bambi" abzuholen

Cher erhält in München Legenden-“Bambi”

Dienstag, 11. November 2025 | 10:39 Uhr
Cher kommt nach München, um sich einen \
APA/APA/AFP/CHRIS DELMAS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Megastar Cher bekommt in diesem Jahr einen “Bambi”. Sie werde bei der Verleihung in München als “Legende” ausgezeichnet und den Preis entgegennehmen, teilte der Burda-Verlag mit. “Cher ist eine Legende, weil sie nie aufgehört hat, sie selbst zu sein – laut, stolz und unerschrocken”, heißt es in der Begründung der Jury.

“Göttin des Pop”

“Sie inspiriert Generationen von Künstlerinnen und setzt sich mit Leidenschaft für die LGBTQ+ Community, die Aidshilfe, soziale Gerechtigkeit und den Tierschutz ein”, heißt es weiter. “Bis heute steht sie für Selbstbestimmung, Stärke und die Macht, sich immer wieder neu zu erfinden.”

Die 79-Jährige, die schon mit 19 und dem Duett “I Got You Babe” weltberühmt wurde, sei die “Göttin des Pop” und “eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit”, habe immer wieder musikalische Maßstäbe gesetzt. Insgesamt verkaufte die Grammy-Preisträgerin laut Burda-Verlag weltweit mehr als 140 Millionen Tonträger.

Auch Klum, Herbig und Brugger unter Preisträgern

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird am Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Weitere bereits bekannte Preisträger sind Model Heidi Klum, Filmemacher Michael “Bully” Herbig und Komikerin Hazel Brugger.

