Studioalbum „Dahoam“ erscheint im Jänner

Chris Steger kommt im Oktober 2026 nach Bruneck

Donnerstag, 13. November 2025 | 17:22 Uhr
Chris Steger veröffentlicht am Freitag das neue Album \
APA/APA/Universal Music/Fabian Holoubek
Von: mk

Bruneck – Nach dem großen Erfolg seiner „So noh wia nie“-Tour 2024 setzt Chris Steger seinen beeindruckenden Erfolgslauf fort – mit neuem Album, neuer Energie und einer großen Tour durch Österreich, Deutschland und Südtirol.

Im Jänner 2026 erscheint sein mit Spannung erwartetes neues Studioalbum „Dahoam“ – ein ehrliches, gefühlvolles und zugleich kraftvolles Werk, das zeigt, wie sehr der junge Musiker aus Salzburg in seiner Musik und seiner Heimat verwurzelt ist. Zwischen gefühlvollen Balladen und modernen Popmomenten erzählt Chris Steger von Freundschaft, Liebe, Herkunft und dem Gefühl, endlich „dahoam“ zu sein.

Ab Herbst 2026 geht Chris Steger gemeinsam mit seiner Band auf große „Dahoam“-Tour und bringt seine neuen Songs in 20 Städten in Österreich, Deutschland und Südtirol live auf die Bühne. Neben frischen Liedern aus dem kommenden Album dürfen sich Fans natürlich auch auf seine bekannten Hits wie „Zefix“, „Leicht kennt ma’s hom“ oder „Wias sei soi“ freuen – authentisch, emotional und mitreißend wie nie zuvor.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme, ehrlichen Texten im Dialekt und einer charismatischen Bühnenpräsenz schafft Chris Steger eine besondere Nähe zum Publikum – und beweist einmal mehr, dass echte Musik keine Grenzen kennt.

Der Termin:
Samstag, 31. Oktober 2026
UFO Bruneck
Beginn ist um 20.00 Uhr

Kartenvorverkauf: ab Freitag, 14. November 2025 10.00 Uhr
in allen Athesia Buchhandlungen und online auf www.ticketone.it

Bezirk: Pustertal

