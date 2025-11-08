Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Christina Aguilera beschließt Wintersaison in Ischgl
Christina Aguilera beschließt Wintersaison in Ischgl

Samstag, 08. November 2025 | 17:13 Uhr
Christina Aguilera wird am 2. Mai 2026 die Wintersaison im Tiroler Ischgl musikalisch beenden. Die 1980 geborene US-amerikanische Sängerin gastiert im Rahmen des “Top of the Mountain Closing Concert” auf der Idalp in 2.300 Metern Seehöhe, teilten die Veranstalter am Samstag in einer Aussendung mit.

Aguilera zählt mit über 75 Millionen verkauften Tonträgern und sieben Grammy Awards zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Zu ihren größten Hits zählen “Genie in a Bottle” und “Moves like Jagger”, das in Zusammenarbeit mit Maroon 5 entstand.

Christina Aguilera reiht sich in eine ansehnliche Zahl an internationalen Top-Stars, die bereits in Ischgl gastierten, ein. Vor ihr gaben sich seit den 1990ern unter anderem Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey, Kylie Minogue und Helene Fischer in Ischgl die musikalische Ehre.

