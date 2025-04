Christina Applegate weint in Podcast um ihren toten Vater

Von: APA/dpa

US-Schauspielerin Christina Applegate (“Eine schrecklich nette Familie”) ist in ihrem Podcast “MeSsy” wegen ihres toten Vaters in Tränen ausgebrochen. “Mein Vater ist vor nur einer Woche gestorben”, sagte die 53-Jährige, als es in der Episode um Trauer und den Verlust der eigenen Eltern ging. “Das ist das erste Mal, dass ich richtig weine. Ich glaube, ich habe mir das bisher nicht erlaubt”, sagte Applegate weiter.

Woran ihr Vater starb, sagte die Schauspielerin nicht. Die Familie habe aber gewusst, dass er bald sterben werde. Auch sagte sie, dass sie mit ihrem Vater nicht aufgewachsen sei. “Er und meine Mutter trennten sich, als ich fünf Monate alt war, aber seitdem ist er immer Teil meines Lebens gewesen.”

Applegate hat lange Krankengeschichte

In den 1990er-Jahren war Christina Applegate in der TV-Serie “Eine schrecklich nette Familie” als die naive Tochter Kelly Bundy bekanntgeworden. Im Jahr 2008 hatte sie sich nach einer Krebsdiagnose das Gewebe in beiden Brüsten entfernen lassen. Im August 2021 gab sie bekannt, dass bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert worden sei.